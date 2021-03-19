Özlem Türeci kimdir? Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e liyakat nişanı!

Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı verildi. Törende Almanya cumhurbaşkanı ve başbakanı da hazır bulundu. Peki, Özlem Türeci kimdir?

Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan ve tüm dünyanın Kovid-19 mücadelesinde sembol isimler haline gelen BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı veriliyor!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Turacı'ya, Almanya'da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.

"GELİŞTİRDİĞİNİZ AŞI İNSANLIĞA HİZMETTİR"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı. "Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" diyen Steinmeier, Almanya'nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.

"GELECEKTEKİ SALGINLAR DAHA YIKICI OLABİLİR"



Törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walyer Steinmeier'den sonra konuşma yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte insanlığın karşılaşacağı salgınların daha yıkıcı etkisi olabileceğini altını çizdi. Şahin, hazır olmanın önemine vurgu yaparak, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" diye konuştu. Şahin, mevcut aşı kampanyalarında dünyada birçok ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının gerekliliğini vurguladı.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?

Özlem Türeci (1967, Lastrup, Almanya), Alman biyomedikal bilimci ve iş insanı.

Kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir araştırmacı olan Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularındandır ve baş tıbbi sorumlusudur. Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapmakta ve Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Almanya'nın Mainz şehrindeki Bireyselleştirilmiş Bağışıklık Müdahalesi Takımı'nın (Ci3) da kurucularındandır. Kurucularından olduğu Ganymed Pharmaceuticals adlı şirket, günümüzde Japon firması Astellas'ın alt şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yaşamı

İstanbul göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yılında Almanya'nın Lastrup kentinde doğdu. Rize, Fındıklı kökenli olan babası daha iyi kaynak gerekli] bir Katolik hastanesinde cerrah olarak çalışmaktaydı.

Babasının çalıştığı hastanede hasta bakıcı rahibelere hayranlık duyan Türeci, çok kültürlü bir ortamda büyüdü. Bir röportajında kendisini "Prusya Türkü" olarak tanımlamıştır.

Türeci, lisans eğitimini Saarland Üniversitesi'nde tamamladı. 2001 yılında Mainz kentine taşındı. Mainz üniversitesi Hastanesi'nde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemini kansere karşı mücadele ettirmeyi hedefleyen çalışmalar yaptı. Çalışmalarını, Uğur Şahin ile birlikte 2001 yılında kurdukları ve Türkçe "ganimet" kelimesinden esinlenerek "Ganymed" adını verdikleri firmada sürdürdü. Kendisi gibi Türkiye göçmeni olan meslektaşı Uğur Şahin ile 2002'de evlendi. Çift, bağışıklık sisteminin, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılaması ve onları ortadan kaldırması için birlikte çalışmayı sürdürdü.

Kansere karşı hassas antikor tedavilerine öncülük eden Ganymed 2016'da Japon ilaç şirketi Astellas'a satıldı. Şirketi 1.3 milyar euroya satışları o tarihe kadar Almanya'da tıp sektöründeki en yüksek meblağlı satış oldu.

Bu satış Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftini Almanya'daki en zenginler arasına soktu.

Türeci 2008 yılında eşi Uğur Şahin ve Avusturyalı immünolog, onkolog Christoph Huber ile birlikte BioNTech adlı firmayı kurdu. 2018 yılında şirketin baş tıbbi sorumlusu oldu. 2020 yılı itibarıyla 1300 çalışanı olanı şirket, başlangıçta immünoterapi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yaptı. 2020'de COVID-19 pandemisi'nin ortaya çıkmasıyla şirket bir koronavirüs aşısı bulmaya yöneldi. Özlem Türeci, SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilmek istenen aşı çalışmalarında öncü bir rol oynadı. Aşının geliştirilmesi konusunda BioNTech ile iş birliği yapan ABD ilaç şirketi Pfizer 9 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, üretilen COVID-19 aşısı (BNT162)'nın %90 başarı elde ettiğini duyurmuştur.

O yıl kayda değer bir etki yaratan kişileri "Yılın Kişisi" olarak seçen Londra merkezli ekonomi gazetesi Financial Times tarafından Özlem Türeci eşi Uğur Şahin ile birlikte koronavirüs aşısını bir yıldan kısa sürede geliştirmelerden ötürü 2020'de Yılın Kişisi seçildİ.

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