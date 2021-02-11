Özgür Özel kimdir? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

FOX TV Çalar Saat konuğu: 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Özgür Özel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özgür Özel hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat konuğu:2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Özgür Özel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özgür Özel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel (d. 21 Eylül 1974, Manisa), Türk siyasetçi ve eczacı, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Eğitimi

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da Talat ve Şükran çiftinin çocuğu olarak doğdu ve ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başladı, son yılında Manisa Lisesine geçip oradan mezun oldu. Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde tamamlamasının ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Eczacılık kariyeri

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılına yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliğinde (TEB) yönetim kurulu üyeliği sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Ayrıca eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevini üstlendi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulundu.

SİYASİ KARİYERİ

Cumhuriyet Halk Partisi

Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yerel seçimleri'nde tekrar aynı partiden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat yine seçilemedi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen 2015 Uğur Mumcu Yılın Siyasetçisi Ödülü'nü almıştır.

Soma Maden Faciası

Özel diğer CHP Manisa milletvekilleriyle birlikte Soma'daki maden ocaklarının incelenmesi için bir meclis komisyonu kurulmasını teklif etmiş, bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili yaptığı 29 Nisan 2014 tarihli konuşmada ocaklardaki denetim ve güvenlik eksikliklerinden bahsetmiş, konuşma 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası sonrası ülke gündeminde uzun süre tartışılmıştır.

ÖZEL YAŞAMI

Evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.