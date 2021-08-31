Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü

Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. İstanbul trafiğinden dert yanan Ulusoy, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" dedi.

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Model, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Menajeriyle aracı test ettiğini belirten Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost...

Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

Genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak" diye konuştu.

6.5 saatlik yol

Model, "Trafik yüzünden başınızı gelen ilginç bir olay oldu mu?" sorusuna, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" yanıtını verdi. Ulusoy, köpeğiyle poz verdi. Aracın fiyatının ise 190 bin TL olduğu öğrenildi.

Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü
Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü
Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü
Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Marcao Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:23:57. #1.16#

title