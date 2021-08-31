Özge Ulusoy: Belikdüzü yolculuğum 6.5 saat sürdü

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. İstanbul trafiğinden dert yanan Ulusoy, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" dedi.

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Model, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Menajeriyle aracı test ettiğini belirten Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost...

Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

Genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak" diye konuştu.

6.5 saatlik yol

Model, "Trafik yüzünden başınızı gelen ilginç bir olay oldu mu?" sorusuna, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" yanıtını verdi. Ulusoy, köpeğiyle poz verdi. Aracın fiyatının ise 190 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin