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Propolis, Düzce, Güncel

(Özel) Vatandaşlar aktarlara akın etti

DÜZCE (İHA) – Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinden korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti.

05.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:03
(Özel) Vatandaşlar aktarlara akın etti

DÜZCE (İHA) – Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinden korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti. Propolis, zencefil, zerdeçal ve sumak en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Aktarlara giden vatandaşlar, ağırlıklı olarak propolis, zencefil, zerdeçal ve sumak gibi baharatlar alarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yıllardır Düzce'de aktarcılık yapan Furkan Zenci, vatandaşların korona virüs sonrasında özellikle propolis, zencefil, zerdeçal ve sumaka ilgi gösterdiğini, bazı vatandaşların keçi boynuzu özü, pekmez ve sirkelere de ilgi gösterdiğini dile getirdi. Zenci, "En fazla propolis talebi oldu. Onun ardından zencefil, zerdeçal, kekik suyu, çörek otu, keçi boynuzu, ekinezya, adaçayı, pekmezler ve sirkelere bir talep yaşandı. Son zamanlarda da sumak çıktı. Sumakta da bir talep oldu. Onda da antioksidanların değeri yüksek olduğu için insanlar onları da tercih etti. Sumak zaten faydalı bir üründür. Benim kendi kullandığım kekik suyu ve propolis. Bunları muhakkak vatandaşların kullanmasını tavsiye ederim. Vatandaşların bunları evlerinde eksik etmemesi gerekiyor" dedi.

"Bunlar ilaç değil gıda takviyesi"

Bu ürünleri vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ettiğini söyleyen Zenci, "Bunlar zaten bir ilaç değil, gıda takviyesidir. İnsanlar daha dinç ve daha sağlıklı vücut dirençlerini arttırmak için çaylar, bitkiler, propolis onlar içindir. Sumakta bir yoğun ilgi var. Antioksidan değeri çok yüksektir. Üst solunum enfeksiyonları için birebirdir. Yıllardan beri sattığımız bir üründür. Vatandaşlara bunu tavsiye ediyoruz. Muhakkak kullanmaları gereken ürünlerden bir tanesidir. Evde bulundurulabilir, salatalarda kullanılabilir" diye konuştu.

"Doğal dezenfektanı herkes kendi evinde yapabilir"

Dükkanında bulunan malzemeler ile hazırladığı doğal dezenfektanı vatandaşların kendi evlerinde de çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğini dile getiren Zenci, "Kendi hazırlamış olduğum bir ürün var. Bunun içerisinde okaliptus yağı, nane yağı, lavanta yağı, kekik yağı, karanfil yağı ve çay ağacı yağları ile karıştırabilirler. Bunu nasıl hazırlayacaklar? Hepsinden birer yemek kaşığı 400 milimlik veya 500 milimlik bir şişenin içerisine katacaklar. Üzerine bir su ekleyip karıştıracaklar. Bunu evin içerisine püskürtebilirler. Hiçbir zararı yoktur. Yatarken yastıklarına, üstlerine, giydikleri kıyafetlere püskürtebilirler. Evi bu şekilde dezenfekte edebilirler" ifadelerini kullandı.

Evlerinde 76 ile 69 yaşında iki kişinin yaşadığını belirten Yavuz Selim Veli, aktara gelerek bağışıklık sistemini güçlendirecek baharatlardan aldı. Evden alışveriş için gönderildiğini dile getiren Veli, "Liste ile geziyorum. Son dönemlerde böyle oldu. Evden çıkamıyorlar. Beni gönderdiler, bir de liste verdiler. Bunları almamı istediler. İhtiyaçlar varmış geldik. Arkadaş sağolsun şimdi bunları bana verecek. Bunu babaannem için alıyorum. Bağışıklık sistemini güçlendirsin diye, sağlıklı kalması için. Son dönemlerde virüs arttı. Evden çıkmıyorlar. Beni gönderdiler, bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz yaşlılarımıza" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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