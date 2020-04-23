(Özel) Sakarya'da yaşayan Türkmen şehit çocukları unutulmadı
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23 Nisan, Sakarya, Güncel, Haber

(Özel) Sakarya'da yaşayan Türkmen şehit çocukları unutulmadı

Sakarya'da zabıta ekipleri, Irak'ta rejim güçleri tarafından şehit edilen Türkmen babanın çocuklarını yalnız bırakmayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:41
(Özel) Sakarya'da yaşayan Türkmen şehit çocukları unutulmadı

Sakarya'da zabıta ekipleri, Irak'ta rejim güçleri tarafından şehit edilen Türkmen babanın çocuklarını yalnız bırakmayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Türk bayrakları ve hediyeler verilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan karar ile 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlamanın ilk günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelmesi üzerine mahalle sakinlerinden Suat Demir, sokaklarında bulunan ve Irak'ta rejim güçleri tarafından şehit edilen Türkmen babanın çocukları için Adapazarı Belediyesini aradı. Bilginin verilmesi üzerine Adapazarı Belediyesi zabıta ekipleri Türkmen çocukların bulunduğu sokağa araçlarından 23 Nisan şarkıları çalarak girdi. Mutlulukları gözlerinden okunan Türkmen çocuklara zabıta ekiplerince içlerinde Türk bayrakları ve şekerlerin olduğu paketlerden verdi.

Türkmen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kazanmaları için belediyeyi aradığını belirten mahalle sakinlerinden Suat Demir, "Irak'tan buraya gelen Türkmen bir aile. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kazansınlar diye Adapazarı Belediyesi'ni aradım. Böyle bir etkinliği sürdürdüklerini söyledi Sayın Mutlu Işıksu başkanımız. Sağ olsun zabıta ekipleri yönlendirilip çocuklara Türk Bayrağı yollandı. Çocuklar bu durumdan dolayı mutlu oldu, yani bunu kelimeler ile ifade edemiyorum. Bu çocukları mutlu etmek harika bir şey teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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