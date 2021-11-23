ORDU (İHA) - Özel öğrencilere özel kurs

Ordu'da özel öğrenciler el sanatları kurslarında becerilerini sergiliyor

ORMEK kursları engellilerin hem sosyal hayatın içinde yer almalarına hem de gelir elde etmelerine katkı sağlıyor

ORDU - Ordu'da engelli bireylerin gelişimine ve sosyal hayatın içinde yer almalarına katkı sağlamak amacıyla açılan el emeği göz nuru kursları önemli bir boşluğu dolduruyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ORMEK merkezlerinde açılan özel kurslara farklı gruplarda birçok zihinsel engelli öğrenci katılıyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından takı tasarımı, iğne oyası, ahşap boyama ve havlu işleme gibi eğitimlerin verildiği kursta engelliler, hazırladıkları ürünleri sipariş yoluyla satarak para kazanma imkanı da elde ediyor.

91 kursiyer eğitim aldı

Bu kapsamda Fatsa ORMEK'te şu ana kadar 24 farklı branşta 38 grupta 77 engelli kadın, 14 engelli erkek kursiyer eğitim aldı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 4 grupta 7 kadın ve 3 erkek öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

"Burada çok mutlu oluyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan özel öğrenciler, kurslarda hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de yaptıkları ürünlerle gelir elde ettiklerini belirtti.

Kursa katılan öğrencilerden Berna Hakalmaz, "Ben kursa gelince çok mutlu oluyorum hem buradaki arkadaşlarımı hem de öğretmenleri mi çok seviyorum. Birçok ürün yapıp satıyorum. Alanlar çok beğeniyor. Her taraftan sipariş alıyorum ve yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.

Kursiyer Hilal Pilge ise "Kursta çok güzel zaman geçiriyorum. Kolyeler, işlemeler yapıyorum. Yaptığım ürünler herkesin hoşuna gidiyor. Zamanımın dolu dolu geçmesi beni çok mutlu ediyor. İleri de hedefim el sanatları öğretmeni olmak" diye konuştu.

Birbirinden güzel ürünler ortaya çıkıyor

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler ve Orta veya Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler gruplarında kursa katılan özel öğrenciler; kanaviçe ve pul boncuk havlu işleme, etamin işleme yapıp kot cekete monte etme, etaminden masa örtüsü işleme, bebek battaniyesi işleme, ahşap boyama, kutu, çerçeve, tepsi, kalemlik ve peçetelik gibi benzeri ürünler yapma, kokulu taş dökme ve boyama, kolye, bileklik, küpe yapma, fimo boncuktan takı yapma, kurdela nakışı ile havlu ve bohça işleme, kapı süsü yapma, ebru boyama, dolap ve bebek magneti yapma, alüminyum rölyeften çerçeve ayna ve tablo yapma, mozaik taşlardan ayna yapımı, hasır ip jüt ipinden tabure örme, çarpana dokuma, punçh yapımı, dekoratif kaktüs saksısı yapma, eski havlulardan ve fiskos örtülerinden saksı yapma ve atık ürünleri geri dönüşüme kazandırma becerilerini kazanıyor.

(MAK-SLH-Y)