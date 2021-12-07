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Özel harekatçılar araziye indi

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Özel harekatçılar araziye indi Sarıyer'de 452 özel harekatçının katılımıyla tatbikat düzenleniyor Özel Harekat Şube Müdürlüğü yıl sonu tatbikatı düzenliyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 452 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Özel harekatçılar araziye indi

Sarıyer'de 452 özel harekatçının katılımıyla tatbikat düzenleniyor

Özel Harekat Şube Müdürlüğü yıl sonu tatbikatı düzenliyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 452 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Helikopterle inip arazi taraması yapan ekipler Türk Bayrağı açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 452 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 452 personel arazi taraması, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler helikopterle inip arazi taraması yaptı. Kırmızı beyaz sis bombası atan polisler daha sonra Türk Bayrağı açtı. Tatbikat devam ediyor.

Özel harekatçılar araziye indi

Özel harekatçılar araziye indi

Özel harekatçılar araziye indi

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Son Dakika Haberleri

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