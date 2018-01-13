Görme Engelli Öğretmen, Öğrencileriyle Hayata Tutunuyor

Adana'da 20 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden 31 yaşındaki Türkçe öğretmeni Buket Gülekoğlu, engeline rağmen öğrencileriyle hayata tutunuyor. Görme yetisini kaybettikten sonra hayata küsmek yerine öğretmen olup kitap yazarak hayata tutunan Gülekoğlu, "Hayallerimin peşinden gittiğim için öğretmen olup öğrencilerimle daha da güçlü oldum" dedi.

3 çocuklu Fatma-Hasan Gülek çiftinin 2 kızından biri olan Buket, Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulundan 11 yaşında 5'inci sınıf öğrencisiyken göz tansiyonu nedeniyle 2 gözünün de görme yetisini kaybetti. Daha sonra Gaziantep Görme Engelliler Okulunda eğitimini tamamlayan Gülekoğlu, ardından da Adana İbrahim Atalı Lisesini bitirdi. Girdiği üniversite sınavında Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanan Gülekoğlu, eğitim hayatı boyunca da görme engeli nedeniyle birçok zorluk yaşamasına rağmen kendi gayretiyle fakülteyi bitirip öğretmen oldu.

2010 yılında ise Adana'nın Seyhan ilçesindeki Ahmet Sapmaz Ortaokuluna atanan Gülekoğlu, 8 yıldır bu okulda öğrencileriyle birlikte hayata tutunup mesleğini sürdürüyor. Bu sırada 'Ölümün Gölgesi'nde romanını, çocuklar için ise 'Bilmecelere Gizlenmiş Türkçe', Yeryüzü Masalları' kitaplarını yazan Buketoğlu, öğrencilerinin kendisine çok moral verdiğini söyledi.

"Öğrencilerim dünyamı güzelleştirdi"

Görme engelli Türkçe öğretmeni Buket Gülekoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerinin peşinden giderek bugünlere geldiğini anlattı. Öğrencilerinin kendisine güç verdiğini kaydeden Gülekoğlu, "Ben çok küçük yaşlardan beri 2 tutkuya sahibim. Birisi okuma ve yazma, diğeri de öğretmen olma hayaliydi. Bu hayalimin peşinden gittiğim için, hiçbir şey karşımda duramadı. Bu sayede de öncelikle öğretmen olabildim, sonra öğrencilerimle daha da güçlü oldum. Öğrencilerim dünyamı güzelleştirdi" diye konuştu.

"Tüm engellileri toplum içerisine karışmaya davet ediyorum"

Görme engelinin eğitim konusunda hiçbir sorun teşkil etmediğini kaydeden Gülekoğlu, daha sonra şunları kaydetti:

"Engel hiçbir zaman için insanların hareket etmesinde iletişim kurmasında bir sorun teşkil etmez. Eğer insanlar hayallerinin peşlerinde giderlerse bu yolda ilerlemeye kararlı olurlarsa, kimse karşılarında duramaz ve zorlukları çok rahat aşabilirler. Toplumun her kesiminde biz engellilerin bulunması gerekiyor. Toplumumuz gölge gibi peşlerini takip eden ön yargılarını yenmeliler. O ön yargıları yıkabilecek tek unsur ise biziz. Onların hayatına ne kadar dokunursak, onlarla ne kadar iç içe olursak, bu ön yargılar o kadar rahat açılabilir. Bu nedenle tüm engellileri toplum içerisine karışmaya ve bir iş sahasında kendilerini göstermeye davet ediyorum."

Öte yandan Gülekoğlu, yollarda bazı insanların kendisi gibi görme engellilere saygılı olmadığını insanların daha bilinçlenmesi gerektiğini anlattı.

"Buket hocayla dersler güzel geçiyor"

Umut Yalçın (13) isimli bir öğrenci, Buket Gülekoğlu'nun derslerinin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Buket hocayla dersler çok güzel geçiyor, eğlenceli şekilde. Ayak uydurmaya çalışıyoruz, engeli hiçbir şekilde bizi etkilemiyor. Buket hocayı öğretmenlerimiz örnek alarak daha güzel davranışlar sergiliyor. Hocamız çok iyi bir örnek olduğu için bizde diğer engelli vatandaşlara saygılı oluyoruz" diye konuştu.

"Engeli bizi engellemiyor"

Nisanur Gürses (13) ise, Buket Gülekoğlu'nun Türkçe dersi dışında kendilerine çok şey öğrettiğini söyleyerek, "Çok güzel geçiyor aslında dersler. Buket hocanın bize kattığı çok güzel şeyler var. Bizimle ilgileniyor. Engeli hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Buket hoca bizim için örnek bir öğretmenimiz. Bize Türkçe dersi dışında, ahlakı, saygıyı ve hoşgörüyü öğretmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA