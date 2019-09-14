Özel Güvenlik sınav sonuçları: EGM ÖGG sınav sonucu sorgula!

14.09.2019 08:16

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Görevlisi 83. Temel Eğitim sınav sonuçlarını açıkladı. Sınava giren binlerce Güvenlik görevlisi adayı tarafından beklenen sonuçlar EGM resmi sitesinden yayımlandı. Sınavdan başarılı olanlar, güvenlik görevlisi sertifikası sahibi olacaklar. EGM ÖGG sınav sonucu sorgulamak için detaylar haberimizde.

ÖGG ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULA

Özel Güvenlik 83. temel eğitim sınav sonucunu görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve sınav adı ile sayfada verilen güvenlik kodunuz girmeniz yeterli.

EGM ÖGG Sınav sonucu Sorgula

SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim Ve 60.Yenileme Eğitimi Sınavı 13 Eylül 2019 Cuma 20 Ekim 2019 Pazar

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim Ve 61.Yenileme Eğitimi Sınavı 01 Kasım 2019 Cuma 08 Aralık 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

? Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

? 18 yaşını doldurmuş olmak.

? 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

?Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

?14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

? Güvenlik soruşturması olumlu olmak.