ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN - Haberler
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ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

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ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

İZMİRL'de beden eğitmeni Murat Aygün (46), yıllar önce otizmliler merkezinde eğitmenlik yaparken hiç konuşamayan otizmli bir öğrencinin kendisine 'baba' diye seslenmesi üzerine duygulanıp özel öğrencilerle çalışmaya karar verdi.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİRL'de beden eğitmeni Murat Aygün (46), yıllar önce otizmliler merkezinde eğitmenlik yaparken hiç konuşamayan otizmli bir öğrencinin kendisine 'baba' diye seslenmesi üzerine duygulanıp özel öğrencilerle çalışmaya karar verdi. Menemen ilçesinde bir merkez kurarak gönüllülük esasıyla otizm, down sendromu ve gelişimsel bozukluk taşıyan öğrencilere eğitim vermeye başlayan Aygün, çok sayıda öğrencinin hayatına dokundu. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde eden pek çok 'özel sporcu' yetiştiren Murat öğretmen ile yolu kesişen 6 yaşındaki Beren Taşkın'ın hayatı da aldığı eğitimle değişti. Konuşamayan Beren, merkezde aldığı eğitimin de etkisiyle cümle kurmaya başladı.

Menemen'de kurduğu merkezde gönüllülük esasıyla otizm, down sendromu ve gelişimsel bozukluk taşıyan öğrencilere çeşitli alanlarda spor eğitimi veren Murat Aygün, çok sayıda öğrencinin hayatına dokundu. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde eden pek çok 'özel sporcu' yetiştiren Murat öğretmen, sporun çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Sporla birlikte çocukların mutlu olduğunu, geliştiğini ve sosyalleştiğini gören Murat Aygün, hayatını adeta 'özel çocuklara' adadı. Aygün, yıllar önce özel eğitim veren bir merkezde eğitmenlik yaparken konuşamayan bir öğrencinin kendisine 'baba' diye seslenmesinin ardından duygulanarak böyle bir merkezde çalışmaya karar verdiğini anlattı. Aygün, "Buradaki his tarif edilemez. Onlardan aldığım enerjiyi hiçbir şeyden alamıyorum. Onlar birer yürüyen melek. Gözlerimin içine bakıp gülmeleri bana yetiyor. Onlara hizmet etmek, vatanı kurtarmak gibi. Vizyonum, misyonum bu ve yaşadığım sürece de böyle olacak? ifadelerini kullandı.

Yolları 'Murat öğretmen' ile kesişmeden önce konuşamayan Beren Taşkın'ın hayatı ise merkezde aldığı eğitimle birlikte değişti. Beren, şimdilerde aldığı eğitimlerin de etkisiyle cümle kurmaya başladı.

"KENDİMİ SORUMLU HİSSETMEYE BAŞLADIM'

Yıllar önce sadece otizmlilerin olduğu bir okulda çalıştığını anlatan Aygün, "Hiç konuşamayan otizmli bir öğrenci bana 'baba' dedi. O çocuğa baka baka bir yılım geçti. Kendimi sorumlu hissetmeye başladım. O çocuklar ve ailelerin bana ihtiyacı vardı. Bunun üzerine hep özel çocuklarla çalışmaya devam ettim. Şimdi kurduğumuz merkezde Türkiye ve dünya şampiyonu olan, uluslararası yarışmalarda derece eden sporcularımız var. Hepsi bir araya geldiği zaman ortaya bir başarı çıkıyor. Çocuğa özel programlarla ailelerle beraber çocuğu geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin hangi branşa uygun olduğu kısa sürede belli oluyor" dedi.

'SPORDA ÇOK BAŞARILILAR'

Otizmli çocukların sporda çok başarılı olduğunu dile getiren Aygün, "Otizmli çocukların motor becerileri normal bireylerin bazılarından çok daha iyidir. Bunu uluslararası yarışmalarda da görüyoruz. Bir sahayı 'Bin tur koş' dersiniz. Çocuk bunu sorgulamadan yapar. Öğrencilerde muhteşem değişimler oluyor. Evlenip çocuğu olanlar var, dünya şampiyonu olanlar var. Bu spor konuşmalarını muhteşem etkiliyor. Konuşmada en önemli unsur spordur" diye konuştu.

"ÜCRETSİZ EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Merkezde temel prensibin gönüllülük olduğunu anlatan Murat Aygün, "Biz bu merkezde ücretsiz eğitim vermeye çalışıyoruz. Ailelere destek olmak için böyle bir spor merkezini oluşturduk. Gönüllü olarak durumu iyi olan aileler öğretmenlerimizin maaşlarının ve diğer giderlerin karşılanması konusunda bize destek veriyor. Burada gülle, jimnastik, yüzme, kayak, paten, bisiklet gibi pek çok spor dalında eğitim veriyoruz. Öte yandan 3 yaşından itibaren her yaşta öğrenciyi kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUŞMAYA BAŞLADI

Konuşamadığı halde cümle kurmaya başlayan öğrencilerden Beren Taşkın, "Buraya geldiğimde eğleniyorum. Spor yapıyorum" dedi.

Merkezde eğitim gören öğrencilerden otizmli Ece Atmaca (21), "Ben gülle atıyorum, koşuyorum. Yarışmalara katılmak istiyorum. 3 senedir gülle atıyorum. Burada arkadaşlarım var. Mutluyum" diye konuştu.

'İLK ZAMANLAR KAÇARDI'

Öğrencilerden yaygın gelişimsel bozukluğu olan Sezer Çelebi (31), "Ben koşu ve atlama yapıyorum. Yarışmalara katılmak istiyorum. Buraya gelmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Jimnastik eğitimi alan Bergen Dinç (18), "8 yıldır buraya geliyorum. Eğleniyorum. Buraya geldiğimde bir günüm sporla geçiyor. Ben ileride spor öğretmeni olacağım" dedi.

Otizmli Umut Yıldız'ın annesi Hülya Yıldız da, "Umut 5 yıldır buraya geliyor ve spor yaptıkça kasları güçlendi. Hareketlerinde gelişme oldu. Kuralları öğrendi. İlk zamanlar buradaki restoranlara kaçardı. Kurallara uymayı ve beklemeyi öğrendi" diye konuştu.

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN

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Haber: ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN - Haberler
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