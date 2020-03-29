Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haber
Beyyurdu, Türkiye, Elazığ

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.

29.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:49
Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

ELAZIĞ - Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.

Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Tedbirlerin yanı sıra her ilde çeşitli gruplar maske üretimine başlayarak sağlıkçılara destek olmaya çalışıyor. Elazığ'da da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin özel bireyleri, atölyelerinde maske üretimine başladı. Merkezde bulunan atölyede özel bireyler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticilerin desteğiyle tıbbi maske üreterek sosyal hizmet ve sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.

Merkez bünyesinde bulunan 18 yaş üstü ruhsal engellilere yatılı bakım hizmeti verdiklerini dile getiren Merkez Müdürü Nihal Tekin, "Yaşanan bu sıkıntılı süreçte kızlarımıza yönelik sosyal etkinliklerimiz azaltıldı. Hatta tümüyle iptal edildi. Dışarıda yapılan faaliyetler tümüyle kısıtlandı. Sakinlerimiz yaşam birimlerinde kalıyorlar. Kızlarımız bu anlamda çok sıkıntı yaşadılar herhangi bir etkinliğe katılmadıklarından dolayı. Biz de kızlarımızla konuşarak ne yapabiliriz diye düşününce aklımıza maske yapımı geldi. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan hocalarımızla görüştük. Hocalarımız bize destek vereceklerini söylediler. Daha sonrasında kızlarımızla maske yapımına başladık. Böylelikle hem kuruluşumuzdaki maske ihtiyacını sağlamaya çalıştık hem de geri kalanını da sağlık personeline vermeye kararlaştırdık" dedi.

Yaşanan salgına karşı maske üretmeye devam edeceklerini aktaran Tekin, "Biz gerekli önlemleri kuruluş olarak aldık, almaya da devam ediyoruz. Kuruluşumuzda personelin ateş takibi günde iki kez yapılmakta. Hastalarımızın ateş takibi, oksijen satürasyonları, solunumları, nabızları belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Ayrıca dışarıdan gelen personellerimiz geldiklerinde galoş takarak kuruluşa girmekte, dezenfeksiyon solüsyonları kullanmaktadırlar" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır kuruluşta kaldığını ve kurulan atölyede maske üretimine destek verdiğini dile getiren özel bireylerden İkbal Meral, "Bu sene korona virüs hastalığından dolayı dışarıya çıkamıyoruz, birimlerimizde kalıyoruz. Her gün ateşimizi ölçüp nabzımıza bakıyorlar. Dezenfekte oluyoruz, temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Canımız sıkıldığı için atölyede maske dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel öğrencilere hizmet etmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran usta öğretici Sema Güler, "Elazığ Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8 yıldır Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev almaktayım. Buradaki öğrencilere hizmet etmek farklı. Buradaki öğrenciler özel öğrenciler. Kurslarda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Korona virüsü ile ilgili de maske dikmek istedik. Onlarla birlikte burada maske üretimine başladık. Maskeleri diktikten sonra hastanede stilize edilerek, burada çalışan personele, sağlık personeline dağıtılacak. Günlük 100 tane maske çıkarabiliyoruz" diye konuştu.

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Haber
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Haber
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haber
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi Haber
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haber
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de geçirdim
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de...
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Didem Soydan Demet Akalın Prens Charles
Spor Falcao Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:40:55. #1.14#
title