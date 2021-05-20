Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? E- devlet seyahat izin belgesi! Hafta sonu seyahat kısıtlaması saatleri!

Kademeli olarak gerçekleşen kademeli normalleşmede özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? E- devlet seyahat izin belgesi! Hafta sonu seyahat kısıtlaması saatleri! Hafta sonu seyahat kısıtlaması saatleri! İstanbul seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kademeli olarak gerçekleşen kademeli normalleşmede özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? E- devlet seyahat izin belgesi! Hafta sonu seyahat kısıtlaması saatleri!Hafta sonu seyahat kısıtlaması saatleri!İstanbul seyahat izin belgesi nasıl alınır?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAK MI?

Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

ZORUNLU SAYILABİLECEK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,- Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir."

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Haf ta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi. Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.