Özdemir Asaf kimdir, nereli? Özdemir Asaf şiirleri, sözleri

28.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 05:00

Lavinya şiirinin sahibi usta kalem Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde doğdu ve 1981 yılında hayata veda etti. Aşkları, acıları ile kaleme aldığı şiirleri ile yıllar geçse de unutulmayan Özdemir Asaf hayatı, biyografisi, eserleri haberimizde...

Özdemir Asaf Şiirleri ve Eserleri

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Usta şair Asaf, 11 Haziran 1923'te Ankara'da dünyaya geldi. Asıl adı Halit Özdemir Arun olan Özdemir Asaf, ilk ve ortaöğreniminin bir bölümünü Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1942 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde, önce Hukuk Fakültesi'ne, sonra İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü'ne devam ettiyse de 1947'de yükseköğrenimini yarıda bıraktı.

YUVARLAK MASA YAYINLARI'NI KURDU

Özdemir Asaf, bir süre sigorta prodüktörlüğü yaptı. 'Zaman' ve 'Tanin' gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. İlk yazısı 1939'da 'Servetifünun-Uyanış' dergisinde çıktı. 1951'de Sanat Basımevi'ni kurarak matbaacılık yapmaya başladı ve kendi şiir kitaplarını bastı. 1955'te Yuvarlak Masa Yayınları'nı kurdu.

Şiirin bir görüşü yansıtması düşüncesinden yola çıktı ve Yuvarlağın Köşeleri kitabında şiirin ve yazarın işlevi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Şair, 28 Ocak 1981'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

ESERLERİ - KİTAPLARI

Dünya Kaçtı Gözüme (1955)

Sen Sen Sen (1956)

Bir Kapı Önünde (1957)

Yumuşaklıklar Değil (1962)

Nasılsın (1970)

Çiçekleri Yemeyin (1975)

Ben Değildim (1978)

Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) (1984)

Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)

Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) (2008)

Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) (2012)

Yalnızlığa Övgü (Yalnızlık Paylaşılmaz)

Yuvarlağın Köşeleri - 1961

Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra) (1988)

Dün Yağmur Yağacak (Ölümünden sonra) (1987)

Otokopi-Deneme

Özdemir Asaf'ça (Ölümünden sonra) (1988)