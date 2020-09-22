Özcan Yeniçeri kimdir? Özcan Yeniçeri kaç yaşında, nereli? Özcan Yeniçeri hayatı ve biyografisi!
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Özcan Yeniçeri kimdir? Özcan Yeniçeri kaç yaşında, nereli? Özcan Yeniçeri hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Özcan Yeniçeri izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Özcan Yeniçeri kaç yaşında, nereli? Özcan Yeniçeri hayatı ve biyografisi! Özcan Yeniçeri kimdir?

Özcan Yeniçeri kimdir? Özcan Yeniçeri kaç yaşında, nereli? Özcan Yeniçeri hayatı ve biyografisi!
22.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:39

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Özcan Yeniçeri hakkında araştırmalar yapılıyor. Özcan Yeniçeri kimdir? Özcan Yeniçeri kaç yaşında, nereli? Özcan Yeniçeri hayatı ve biyografisi!

24. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ ÖZCAN YENİÇERİ KİMDİR?

Özcan Yeniçeri, 1 Ocak 1954'te Gümüşhane Şiran'da doğdu. Babasının adı Enver, annesinin adı Mahi'dir.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme Muhasebe Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Bir süre ilk ve ortaöğretimde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Niğde Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne getirildi. 1998 yılında doçent oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu ve Başkanlığını yürüttü. Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına getirildi. Aynı yıl yönetim organizasyon dalında profesör oldu. Köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Yayınlanmış 14 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları Ödülü sahibidir.

Fransızca bilen Yeniçeri, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com

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