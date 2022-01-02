Özcan Deniz'den ilk paylaşım

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu. Deniz, geçtiğimiz hafta 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasını kaybetmişti.