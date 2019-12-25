: Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü

25.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:53

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okula spor malzemesi yardımında bulundu.

Silvan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki 80 haneli dağ köyünde Arı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Baran Andiç, masa tenisinde katıldıkları il ve bölgesel turnuvalarda başarılara imza atan öğrencilerinin daha iyi şartlarda spor yapmasına olanak sağlamak için arayışa girdi.

Andiç, temas kurduğu Köy Çocukları Okusun Projesi Koordinatörü Sinan Özbilgi'ye eksikliğini hissettikleri spor malzemelerinin listesini gönderdi. Kısa süre sonra Özbilgi'nin görüştüğü Tufan, listede yer alan malzemeleri satın alarak okula gönderdi.

Malzemelerin okula ulaşması üzerine "Son golün çok güzeldi" ve "Ozan abi teşekkürler" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü olarak görüştükleri Tufan'a desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede Tufan da katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Golden sonra çok mutlu oldum"

Bazı öğrencilerin Fenerbahçe forması taleplerini karşılayacağını aktaran Ozan Tufan, bir soru üzerine hafta sonu oynadıkları Beşiktaş maçında attığı gol sonrası yaşadığı duygularını paylaştı.

Maçtaki bir pozisyonda yaptıkları presin ardından ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topun filelerle buluştuğunu anımsatan Tufan, "Attığım golden sonra çok mutlu oldum ve koşup Ersun hocaya sarıldım çünkü bizim gole ve puana ihtiyacımız vardı. Bir de Kadıköy'de Beşiktaş'a senelerdir yenilmiyorduk. Gol atmamın benim için de ayrı bir anlamı oldu. Bu nedenle çok sevindim ve çok mutlu oldum." dedi.

Milli futbolcu, projeyi takım arkadaşlarıyla paylaşıp, onların da destek de bulunmasına vesile olacağını da sözlerine ekledi.

"Benim için gurur verici bir şey"

Öğrencilerden Ceren Akgözlü AA muhabirine Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Beşiktaş maçı oynanırken evde ders çalışıyordum. Ders çalışırken aklım Beşiktaş maçındaydı. Kardeşlerim her golde odaya gelip skoru iletiyordu. Kardeşlerim maç sonunda odama gelip 3-1 bittiğini söylediğinde çok mutlu oldum. Ozan Tufan'a bize spor malzemeleri gönderdiği için teşekkür ediyoruz. İstanbul'u görmeyi ve Fenerbahçe'nin maçını stadyumdan canlı izlemeyi çok istiyorum. Onun gibi ünlü biriyle konuştuğum için çok mutluyum, benim için gurur verici bir şey."

"Onunla konuşunca çok heyecanlandım"

Yağmur Yanar da masa tenisi oynamayı çok sevdiğini, katıldıkları turnuvalarda madalya kazandıklarını işaret ederek, "Bugün Ozan Tufan ile görüşerek hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bu nedenle çok sevindim. Onunla konuşunca çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

Fuat Bıçak, Tufan'ın yardımı sayesinde okuldaki bazı arkadaşlarının Fenerbahçeli olmaya karar verdiğini söyledi.

-"Öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk"

Müdür yardımcısı Baran Andinç ise dağ köyündeki öğrencilerin olanaklarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Köy Çocukları Okusun Projesi'nin yöneticileriyle temasa geçip eksiklerimizi içeren listeyi ulaştırdık. Sağ olsun Ozan Tufan listeyi karşıladı. Bu bizi çok daha mutlu ettik. Öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk." diye konuştu.

Beden öğretmeni Özcan Özdemir de, milli futbolcuların öğrencilerle temas kurmasının önemine işaret ederek, "Milli futbolcumuza çok teşekkür ediyoruz. Ozan Tufan'ın gönüllerine dokunduğu öğrencilerimiz çok mutlu." dedi.

Koordinatör Sinan Özbilgi ise İstanbul'daki bir grup hayırseverin desteğiyle iki yıldır yürüttükleri projeyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin köylerindeki okullara ve öğrencilere katkıda bulunduklarını belirterek, "Bu sürede 7 köy okulunda kütüphane oluşturduk, 7 okulu boyattık. Ayrıca 50 bin öğrenciye giyim ve giysi yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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