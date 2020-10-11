Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla 68 numaralı sandıkta oy kullanan Denktaş, "Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet İkbal Arslan