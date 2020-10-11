Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın

11.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:48
Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. 

Eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla 68 numaralı sandıkta oy kullanan Denktaş, "Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın" dedi.


Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın
Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın
Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın
Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ata Demirer Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyunu kullanan Denktaş: Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 13:22:07. #1.15#
title