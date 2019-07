Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 15 Film

Oyunları birçoğumuz severiz. Bazen bir aile dramına şahit oluruz, bazense savaştaki askerlerin kardeşliğine. Hatta bazı oyunlar, oyunculara Oscar ödüllü filmlerden daha çok dokunur. Bazen de bu şaheser oyunlar filmlere dönüştürülür. işte burada işler biraz karmaşıklaşıyor.

Oyun filmleri, çoğu oyuncunun gözünde birer hayal kırıklığı oluyor. Zira film yapımcıları, oyunlardan uyarladıkları filmin ne kadar oyunla bağlantılı olduğuna değil ne kadar gişe yapacağına bakarlar. Bu yüzden de çoğu oyun filmi oyunculara hitap etmiyor, gişede istenilen geliri sağlayamıyor.

Son güncelleme: 28 Haziran 2019, film sayısı 15.

15. Postal:

Yayın: 2007



Tür: Aksiyon & Macera, Komedi



IMDb: 4,5



Rotten Tomatoes: %7



Oyuncular: Zack Ward, Dave Foley, Chris Coppola, Jackie Tohn, J.K. Simmons

Postal oyununu, 2000'li yılların başlarını PC'de geçirmiş olan oyuncuların çoğu bilir. Kendisi bir kediyi silah olarak kullanmanızdan tutun diğer insanların üzerine işeyebileceğiniz garip bir oyundu. Uwe Boll tarafından kaleme alınıp yönetilen bu filmde de Paradise şehrinde yaşayan işten çıkarılmış bir eziğin, amcasıyla bir olup yerel bir eğlence parkından zenginlerin ödüllerine göz koymasını konu alıyor. Bu amca yeğenin planına bir de teröristler karışınca işler daha da garip bir hâl alıyor.

14. Tekken:

Yayın: 2010



Tür: Aksiyon & Macera, Suç, Dram



IMDb: 4,8



Rotten Tomatoes: %31 (Seyirci Puanı)



Oyuncular: Jon Foo, Kelly Overton, Cary-Hiroyuki Tagawa

Tekken filmi, bir oyunun estetiklerini gerçek zamanlı bir filme uyarlamanın her zaman işe yaramadığını en iyi gösteren filmlerden biri. Filmdeki dövüş sahnelerinin çoğu (sonuncu dışında) gerçekçi hissettirmiyor. Hatta 90'lı yılların atari salonlarında oynadığınız Tekken oyunlarında bile daha ilgi çekici dövüşler izlemek mümkün diyebiliriz. Bu film, çoğu oyuncunun gözünde Tekken adının karalandığı kötü bir yapım olarak yer alıyor.

13. Doom:

Yayın: 2005



Tür: Aksiyon & Macera, Korku, Bilim-kurgu



IMDb: 5,2



Rotten Tomatoes: %19



Oyuncular: Dwayne Johnson, Rosamund Pike, Karl Urban

Her ne kadar Dwayne Johnson gibi bir Hollywood yıldızı filmde başrol alsa da ve film bir aksiyon filmi olarak başarılı olsa da, DOOM oyunuyla pek bir alakası yok. Filmin konusunu özetleyecek olursak, uzayda geçen Resident Evil diyebiliriz. Filmde DOOM Guy olarak bilinen oyunun ana karakterinin de yer almaması oyuncular için bir eksi niteliğinde.

12. Max Payne:

Yayın: 2008



Tür: Aksiyon, Drama, Suç



IMDb: 5,4



Rotten Tomatoes: %16



Oyuncular: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges, Ludacris

DOOM filmi gibi bu da iyi denilebilecek bir aksiyon filmi, tabii oyunla da ismi dışında neredeyse hiçbir alakası yok. Oyunu oynayanlar bilir; klasikleşen Bullet Time, çizgi roman tarzı anlatım, seslendirmeler ve ağrı kesici gibi unsurlar Max Payne'i kendine has yapan özelliklerdir. Ancak filmde bunların neredeyse hiçbirini görmüyoruz. Hikâye Max'in ailesinin ve ortağının öldürülmesi ile başlıyor ve ardından olaylar gelişiyor. Filmdeki doğa üstü unsurlar da her ne kadar oyunda bulunmasa da acıların çocuğu olan polisimiz Max Payne'in çektiği acıları temsil ediyor.

11. Hitman: Agent 47

Yayın: 2015



Tür: Aksiyon & Macera, Suç



IMDb: 5,7



Rotten Tomatoes: %9



Oyuncular: Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto

Oyunlarından aşina olduğumuz soğukkanlı katil Ajan 47, filmde bize daha çok bir aksiyon kahramanı olarak lanse edilmiş. Kendisi oyunlarda gerekmedikçe konuşmaz ve eylemde bulunmaz, ancak filmdeki Ajan 47 daha çok havalı sözler söyleyen bir aksiyon adamı olarak karşımıza çıkıyor. Hikâyeye bakacak olursanız da pek o gizlilik, hedeflerini kurnazca öldürme veya kılık değiştirme unsurlarını görmediğimiz bir kovalamaca hikâyesi izliyoruz.

10. Lara Croft: Tomb Raider

Yayın: 2001



Tür: Aksiyon & Macera



IMDb: 5,8



Rotten Tomatoes: %20



Oyuncular: Angelina Jolie, Iain Glen, Jon Voight, Daniel Craig, Noah Taylor

?Filmdeki hikâyenin amacı o kadar gereksiz ve aksiyon sahneleri o kadar sıradan ki, role çok yakışan Angelina Jolie bile bu filmi maalesef eleştiri yağmurundan kurtaramadı. Film biraz eski olduğu için şu an izlediğiniz takdirde efektler sizi pek tatmin etmeyebilir. Bütün bunların dışında film, boş vatkiniz varsa izlemesi gayet eğlenceli bir olan bir yapım. (Eklemekte fayda var; Lara Croft Tomb Raider, uyarlanıldığı oyun ile en fazla örtüşen filmlerden birisidir.)

9. Assassin's Creed

Yayın: 2016



Tür: Aksiyon & Macera, Bilim-kurgu



IMDb: 5,8



Rotten Tomatoes: %18



Oyuncular: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

Her ne kadar serinin herhangi bir oyunuyla alakalı olmasa da film, 'Bundan iyi bir oyun çıkar' dedirtiyor. Film, oyunun Abstergo, Animus, Tapınakçılar vs. Suikastçiler gibi ana unsurlarını alıp kendi mantığıyla işliyor ve bizleri İspanya Engizisyonu'na götürüyor. Michael Fassbender'in oyunculuğu da filmi iyi yapan unsurlardan biri. (Ek olarak, filmin fragmanı ilk çıktığı zaman oyuncular tarafından müziği dolayısıyla büyük eleştiri almıştı. Çünkü böyle bir filmin fragmanı için uygun olan müzik, neredeyse bütün hayranlara göre 'Ezio's Family' idi ancak bunun yerine Kanye West'in hazırlamış olduğu bir müzik kullanıldı. Fragmanın Ezio's Family müziği ile yeniden yapılmış haline buradan ulaşabilirsiniz.)

8. Mortal Kombat

Yayın: 1995



Tür: Aksiyon & Macera, Bilim-kurgu, Fantastik



IMDb: 5,8



Rotten Tomatoes: %46



Oyuncular: Christopher Lambert, Linden Ashby, Robin Shou, Bridgette Wilson-Sampras, Talisa Soto

Filmin eskiliği sizi aldatmasın, Mortal Kombat oyunlardan uyarlanmış en iyi filmlerden birisidir. Filmdeki karakterler, dövüş sahneleri ve diğer unsurlar oyunla neredeyse tamamen örtüşüyor ve bu da oyunun hayranlarını oldukça tatmin ediyor. Filmin tema müziği de akılda kalan nadir oyun filmi müziklerindendir. Görsel efektlere ve ses efektlerine takılmazsanız, filmi izlerken eğleneceğinizi söyleyebiliriz.

7. Hitman (2007)

Yayın: 2007



Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim



IMDb: 6,3



Rotten Tomatoes: %15



Oyuncular: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko

Ajan 47'nin sinemaya taşındığı ilk film olan Hitman (2007), oyunla en iyi örtüşen filmlerden başka biri. Ajan 47'nin o soğukkanlı katil havasını bu filmde daha fazla hissedebiliyorsunuz. Ayrıca filmde salt aksiyon değil güzel işlenen bir hikâye de bulunuyor. Filmi izlerken asıl oyunu oynayan ancak yavaş reaksiyonları olan birini seyrediyormuş hissine kapılabilirsiniz.

6. Tomb Raider

Yayın: 2018



Tür: Aksiyon & Macera, Fantastik, Drama



IMDb: 6,3



Rotten Tomatoes: %52



Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu

Angelina Jolie'nin Lara Croft'undaki seksiliğin aksine, bu filmdeki Lara Croft'umuz daha sert bir havaya bürünmüş. Her ne kadar 'Jolie'nin yerini tutmaz' dense de Vikander, mimikleri ve aksiyon sahneleri ile kendini bu filmde kanıtlamış.Filmin hikâyesi de 2013'te çıkan Tomb Raider oyunu ile neredeyse tamamen aynı. Eğer iyi bir aksiyon & macera filmi izlemek istiyorsanız ve geçmişinizde Tomb Raider oyunları ile alakanız varsa, kesinlikle bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca devam filminin çekilmeye başlandığı bilgisi de mevcut.

5. Need for Speed

Yayın: 2014



Tür: Aksiyon & Macera, Drama



IMDb: 6,5



Rotten Tomatoes: %22



Oyuncular: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots

Filmin herhangi bir Need for Speed oyunuyla uzaktan yakından alakası yok, sadece ismini oyundan almış. Ancak iyi bir aksiyon & yarış filmi izlemek istiyorsanız ve Hızlı ve Öfkeli serisinden sıkıldıysanız, Need for Speed filmi gayet iyi bir alternatif. Breaking Bad'ten tanıdığımız Aaron Paul'da filmde yeteneğini bayağı bir konuşturuyor.

4. Silent Hill

Yayın: 2006



Tür: Korku, Gerilim



IMDb: 6,6



Rotten Tomatoes: %31



Oyuncular: Radha Mitchell, Laurie Holden, Sean Bean

Silent Hill, hikâyesi karışık ve takip etmesi biraz zor olsa da oyunun havasını filme çok iyi aktarıyor ve kendini izlettiriyor. Oyundaki kanlı ve iğrenç sahneler filme direkt olarak adapte edilmiş ve bu sayede oyuncular filme bayılmıştı. Film kalitesi olarak baktığınızda ise ses ve görsel efektler 'üzerinde biraz daha uğraşılabilirmiş' dedirtmiyor değil ancak oyunların hayranıysanız bu sizi fazla etkilemeyecektir.

3. Prince of Persia: The Sands of Time

Yayın: 2010



Tür: Aksiyon & Macera, Fantastik



IMDb: 6,6



Rotten Tomatoes: %37



Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton

Eğer efsane Prince of Persia üçlemesini oynadıysanız, bu film biraz canınızı sıkabilir. Filmde oyuncular olarak Prince'in parkuru veya kılıç komboları gibi görmek istediğimiz birçok unsur tam olarak işlenmemiş. Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı Prince, Sands of Time oyunundaki Zamanın Hançeri'ni Vezir'in elinden kurtarmaya çalışıyor, Warrior Within'deki stile sahip ve The Two Thrones'daki mizah anlayışına sahip. Yani filmin yapımcıları bize hepsinden birer bukle sunmak istemiş ancak ortaya klasik bir 1001 Gece Masalları hikâyesi çıkmış diyebiliriz.

2. Resident Evil

Yayın: 2002



Tür: Korku, Gerilim, Aksiyon



IMDb: 6,7



Rotten Tomatoes: %35



Oyuncular: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Ryan McCluskey

Resident Evil'ın film serisi, belki de en çok bilinen oyun uyarlaması film serilerinden biridir. Her ne kadar filmdeki ana karakterimiz oyunda yer almasa da, Milla Jovovich'in inanılmaz performansı ve oyundaki unsurların beyaz perdeye çok iyi taşınmış olması filmi oyuncular ve sinema severler için favori haline getiriyor. Film eski olduğundan efekt gibi unsurlar gözünüze kötü gelebilir ancak tüm seriyi bir oturuşta bitirme garantisi verebiliriz.

1. Warcraft

Yayın: 2016



Tür: Aksiyon & Macera, Fantastik



IMDb: 6,8



Rotten Tomatoes: %28



Oyuncular: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

Vikings'ten tanıdığımız Travis Fimmel'lı Warcraft, içerisinde iyi anlar barındırsa da hem sinematografi açısından hem de oyunla örtüşmesi açısından biraz hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Filmdeki görsel efektler her ne kadar büyüleyici olsa da sürekli babalar ve oğullarının savaşa gitmesinden oluşan hikâyesi yetersiz kalmış. Bir eleştirmenin film hakkındaki açıklaması "Basitçe söyleyecek olursak; Warcraft, Game of Thrones'un 50 kuruşluk bir versiyonu' şeklinde.