Oyunda ve içerik oluşturmada üstün performans Zephyrus M16 GU603

ROG Zephyrus M16 performansı ile göz dolduruyor.

ASUS'un dünyanın en güçlü ve çok yönlü dizüstü oyun bilgisayarlarından oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin en yeni üyelerinden ROG Zephyrus M16; dünyanın ilk, dört tarafı da ultra ince çerçevelerle kaplı, yüzde 94'lük bir ekran-gövde oranına sahip oyun bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Zephyrus M16; 16 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde ekranı, yüksek yenileme hızı, çok kısa tepki süresi, Adaptive Sync, Pantone sertifikası ve Dolby Vision gibi özellikleriyle oyun tutkunlarının yanı sıra içerik üreticilerinin de vazgeçilmezi olmaya aday.

Şıklığı ve hafifliği bir arada sunan, 16 inç'lik ekranı ve 1.9 kg'lık kolay taşınabilir yapısı sayesinde her yere rahat bir şekilde taşınan Zephyrus M16, aynı zamanda ergolift ekran menteşesi sayesinde 180 derece katlanabiliyor. Altı Dolby Atmos hoparlörü ve 3D mikrofon dizisi stüdyo kalitesinde ses deneyimine imkan sunarken, AI gürültü engelleme teknolojisi, en gürültülü ortamlarda üstün ses kalitesi ve en net iletişimi mümkün kılıyor. Dolby Vision HDR'nin sunduğu ultra canlı görüntü kalitesi ve büyüleyici parlaklık ise oyuncular ve içerik üreticilerine gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim yaşatıyor.

Performans başarısı, detaylarında saklı

Zephyrus M16, GeForce RTX 3070 ekran kartı ve sıvı metal soğutma içeren 11. Nesil Intel Core i9-11900H işlemci barındırıyor. Böylelikle profesyonel düzeyde içerik oluşturmada ya da AAA oyunlardan en rekabetçi oyunlara kadar her senaryoda kesintisiz güç sunabiliyor. Aynı zamanda Zephyrus M16, 10 saate kadar video oynatmaya imkan sunan 90 Wh pil gücüne sahip. Thunderbolt 4 portundan da kolaylıkla şarj edilebilen M16, 48 GB'a kadar DDR4-3200 RAM ve 2 TB'a kadar ultra hızlı PCIe Gen 4 depolamasıyla çoklu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor.

ROG Zephyrus M16 ile ister oyna, ister içerik üret

M16, oyuncuların her ihtiyacını karşılayacak güçlü bir donanım barındırmasının yanı sıra eşsiz bir ekran teknolojisine de sahip. 165 Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi ve 16: 10 en boy oranına sahip yüksek çözünürlüklü ekranı, Pantone onaylı %100 DCI-P3 aralığındaki profesyonel düzeyde renk doğruluğu özellikleriyle grafik tasarımcı, fotoğrafçı veya başka yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren kullanıcıların da ihtiyaçlarına yanıt vererek, en zorlu görevin bile kolayca üstesinden gelebiliyor.

Her yerde bağlantı kolaylığı

Zephyrus M16, zengin bir giriş (port) çeşitliliğine sahip. Biri Thunderbolt 4'ü destekleyen iki USB-C bağlantı noktası sunuyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında; MicroSD (312MB/s), Kensington Lock Power, HDMI 2.0b, RJ45 ve 3.5mm Audio Jack bulunuyor. MicroSD yuvası ise içerik oluşturucularının her yerde kolaylıkla gerçekçi görüntüler ve videolar çekmelerine, düzenlemelerine ve işlemelerine imkan sunuyor.

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Kaynak: Playerbros