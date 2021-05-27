Oyuncuyken pilot olan Ümit Erdim, ilk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu

Eğitim alarak pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir oldu. Erdim ile yolculuk yapan ünlü isimler, uçuştaki tüm detayları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan oyuncu Ümit Erdim, uzun bir süre pilot olmak için eğitim aldı. İlk yolculuğunda ünlü isimleri ağırlayan Erdim'in yaşadığı mutluluk adeta yüzüne yansıdı.

"İLK YOLCULARIM ÇOK HAVALIYDI"

35 yaşındaki Ümit Erdim, önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun ilk yolcuları; birkaç gün önce tekne tatilleri sırasında görüntülenen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu. Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" dedi.

"HEP GÜZEL YOLCULUKLARIN OLSUN"

Şarkıcı Oğuzhan Koç ise yaptığı paylaşımda "Ümit Erdim ile uçuş keyfi" yazarken Demet Özdemir de "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.