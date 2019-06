Oyuncuların Hiç Sevmediği 15 Oyun Karakteri

Oyun sektörü her geçen gün genişliyor. Şirketler sürekli olarak yeni oyunlarını piyasaya sürüyorlar ve bu da oyunseverlerin kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamalarına neden oluyor. Bir oyundan sıkılan herhangi bir oyunsever, yeni bir oyun bulmak için hiç zorlanmıyor. Ancak kimi zaman bu oyunlarda bulunan karakterler sevilmeyebiliyor. Bizde bu haberimizde sizler için, video oyun sektörünün en sevilmeyen 15 karakterini derledik. İşte o karakterler;

Steam Yaz İndirimleri'nde en fazla satılan 25 oyun için tıklayın.

Cuccos (Zelda)

Asıl adı The Hyrule Fantasy: Legend of Zelda olan ancak pek çok oyunsever tarafından Zelda olarak bilinen bu oyunda bulunan tavukların ne kadar can sıkıcı olduğunu biliriz. Bu tavuklar her ne kadar sevilmese de oyunseverler tarafından bu oyunun vazgeçilmez karakterlerinden.

Zubat (Pokemon)

Pokemon serisinin hem video oyunun hem de çizgi dizinin en sevilmeyen karakterleri olan Zubat, bu listenin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Zubat'ın üstün saldırı yetenekleri daima can sıkıcıdır. Bu karakter, desteklediğiniz ya da yönettiğiniz bir Pokemon'u mutlaka yenmiştir.

CREEPERS (MINECRAFT)

Dünyanın en çok satılan oyunlarından bir tanesi olan Minecraft'ta bulunan bu karakterlerde oyun dünyasının en sevilmeyenleri arasında. Her an karşınıza çıkabilir ve belki de uzun bir zaman ayırdığınız oyununuzu mahvedebilir. Bir de bunların küçükleri var. Her ikisi de açık bir şekilde oyun keyfinizi yerle bir eden can sıkıcı karakterlerden.

Headcrabs (Half Life)

Yeni bir Half Life serisi bekleyen oyunsever takipçilerimiz, listenin içerisinde bu karakteri mutlaka arayacaktır. Elbette listenin olmazsa olmazlarından birisi de bu zehirli yaratıklar. Her ne kadar yavaş hareket etseler bile, bu yaratıklara hedef olmayı kimse istemez.

The Hunter (Left 4 Dead)

Valve'ın sevilen oyunlarından bir tanesi olan Left 4 Dead oyununda bulunan 'Hunter'lar; hızları, çeviklikleri ve saldırgan olmalarıyla ön plana çıkıyorlar. Bu karakterler Left 4 Dead oyuncularını her zaman tedirgin etmiştir.

Ghost Fish (Ninja Gaiden)

Tek bir balık ne kadar tehlikeli olabilir ki? Eğer oyunda bir sürüye denk gelirseniz bu karakterlerden kurtulmanız ciddi anlamda zorlayıcı olacaktır. Ninja Gaiden oyununda bulunan bu karakterlerde pek çok oyunsever tarafından sevilmiyor.

Arch-Vile (DOOM)

2004 yılında piyasaya sürülen DOOM 3, dönemin en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Bu oyunu oynayan takipçilerimiz, pek çok yaratığın üstesinden gelmiştir, bundan eminiz. Ancak oyunseverler bu oyunda bulunan Arch-Vile isimli bir karakteri alt etmekte ciddi anlamda zorlandılar ve bu karakterde video oyun sektörünün sevilmeyenlerinden oldu.

Cenobia (Shadow of the Colossus)

Bu karakterle ilgili ne desek bilemiyoruz. Görsel zaten her şeyi anlatıyor.

Banshees (Mass Effect 3)

Mass Effect 3 oyununda alt etmeniz gereken çok sayıda düşmanınızın olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu oyundaki hiç bir düşman Banshees kadar etkileyici değildi. Bu karakterin sahip olduğu çığlıklar ve çığlık atarken ağzından çıkan kan, oyunseverlerin midelerini ciddi anlamda zorluyor.

Skulls (Metal Gear Solid 5)

Metal Gear Solid 5 oyuncuları da diğer oyunlardaki gibi pek çok düşmanı alt etmek için yoğun çaba sarf ettiler. Ancak Skulls hem sessizlikleri hem de üstün saldırı yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bu da bu karakterlerin de sevilmemesine neden oluyor.

Lu Bu (Dynasty Warriors)

Dynasty Warriors oyununda bulunan Lu Bu, oyuncuların ciddi anlamda nefret duyduğu karakterlerden bir tanesiydi. Bunun nedeni Lu Bu'nun adeta bir tank kadar güçlü olmasıydı. Hem saldırı yeteneğinin yüksek olması hem de yüksek savunma yetenekleri, bu karakterin alt edilmesini zorlaştırıyordu.

Cugar (Red Dead Redemption)

Yaban hayatı her zaman tehlikelidir. Ancak pumalar daha da tehlikelidir. Sessizce yanınıza gelecek olan bu karakter, hiç beklemediğiniz bir anda sizi zor durumda bırakabilir. Bu yüzden, oyunun bu karakterleri de listemizde kendisine yer buluyor.

Bed of Chaos (Dark Souls)

Dark Souls oyununun karşılaşmaları her zaman oyunseverleri zorlamıştır. Ancak bu karşılaşmaların en zoru daima 'Bed of Chaos' isimli karakterlerle olan karşılaşmalardır. Elbette bu yaratığın saldırılarına karşı koyabilirsiniz, ancak bu hiç bir zaman kolay olmayacaktır.

Lunatic (Batman: Arkham Asylum)

Batman için elbette herhangi bir sınırın olmadığını söylebiliriz. Ancak oyundaki bu karakterler ciddi anlamda can sıkıcıydı. Sizi hiç bir zaman rahat bırakmamalarının yanı sıra, üzerinize de yapışabilirler ve genel görünümleri de fazlasıyla çirkindir.

Mimics (Dark Souls)

Dark Souls karşılaşmalarının ne kadar zor olduğundan zaten bahsetmiştik. Oyunda bulunan sandıklardan çıkar bu karakter keyfinizi fazlasıyla kaçırabilir. Oysaki siz sandığı açarken içerisinden iyi bir şeyler çıkmasını istersiniz. Ancak elde olan bu iğrenç yaratıktır.

Peki sizin en nefret ettiğiniz karakter hangisi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.