Oyuncu Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı! Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, nereli?

16.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:10

Yıldız Kenter, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durum böyle olunca kullanıcılar Yıldız Kenter öldü mü sorusunu araştırmaya başladı. Durumu kritik olan sanatçı birçok başarılı yapımda yer aldı. Yıldız Kenter filmleri, dizilerini derledik. Yıldız Kenter hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Usta oyuncu Kenter, 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız olan oyuncunun annesi İngiliz Olga Cynthia ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

KENT OYUNCULARI TOPLULUĞUNU KURDU

"Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hoca olarak görevlendirildi. 1959 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştıktan sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. İlerleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

YILIN KADINI SEÇİLDİ

Yıldız Kenter, 1962'de tiyatrodaki hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülü almayı başardı. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. 100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu ve oynadı.

1984 yılında Kenter, Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapıyor. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülü aldı.

EN BAŞARILI YÜZ KADINDAN BİRİ OLDU

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü alan başarılı oyuncu Kenter, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkıları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi. 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı onur ödülü aldı. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülleri almaya hak kazandı.

DİZİLERİ

1951 Vatan İçin

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın

1967 Yaşlı Gözler

1971 Anneler ve Kızları

1971 Elmacı Kadın

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe

1974 Bir Ana Bir Kız

1983 Zulüm

1988 Hanım

1999 Güle Güle

2001 Büyük Adam Küçük Aşk

2005 Sen Ne Dilersen

2007 Beyaz Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı