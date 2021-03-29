Yalçın Dümer kimdir Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, biyografisi nedir?

Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan ve sunuculuk yapan Yalçın Dümer bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Star TV'de yayınlanan programda konuk olacak sinema oyuncusu Yalçın Tümer'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yalçın Dümer kimdir Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylar haberimizde!

Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan ve sunuculuk yapan Yalçın Dümer bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Star TV'de yayınlanan programda konuk olacak sinema oyuncusu Yalçın Tümer'in hayatı merak ediliyor. Peki,Yalçın Dümer kimdir Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylar haberimizde!

OYUNCU YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dümer sinema oyuncusu ve sunucudur. Eğitimini Kabataş Lisesi'nden almış daha sonra konservatuara gitmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncu olan Ekrem Dümer, annesi ise Nejla Dümer'dir.

Yalçın Dümer, konservatuarda öğrencisiyken babasının izinden gitmeye karar verdi ve şehir tiyatroları'na girdi.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rol ile tanındı.

Dümer, 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte yer aldı.

Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine geçiş yapan oyuncu, ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular.

Sonrasında Kanal D ekranlarındaki Televole programının sunuculuğunu yaptı.

Fanatik Basket ve Fanatik gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Yalçın Dümer'in özel hayatına dair bilinenler;

Dümer, İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı.

İkinci evliliğini 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile yapan başarılı oyuncu, 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı olan Yalçın Dümer, Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.

OYUNCU YALÇIN DÜMER KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Dümer, 1965 doğumlu olup 56 yaşındadır.

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