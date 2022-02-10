Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü - Haberler
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Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Uğur Aslan, dün akşam İstanbul'daki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Aslan'ı yalnız bırakmayan Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Barış Falay, Demet Akbağ, Esra Erol ve Hüsnü Avni Danyal gibi ünlü isimler, sahneye çıkıp halay çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan, sesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkarak dinleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER HALAY ÇEKTİ

Şarkılar Bizi Söyler programındaki Kaynatın Çayı türküsünü okurken yaptığı hareketlerle kısa sürede gündem olan Aslan'ı konseri de büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncuyu konserinde yalnız bırakmayan Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Barış Falay, Demet Akbağ, Esra Erol ve Hüsnü Avni Danyal sahneye çıkarak halay çekti.

Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü

Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü

Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Uğur Aslan, Kanal D, Yargı, Magazin, Haberler

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