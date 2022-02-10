Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, halay kuyruğu ünlü geçidine döndü

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan, sesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkarak dinleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER HALAY ÇEKTİ

Şarkılar Bizi Söyler programındaki Kaynatın Çayı türküsünü okurken yaptığı hareketlerle kısa sürede gündem olan Aslan'ı konseri de büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncuyu konserinde yalnız bırakmayan Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Barış Falay, Demet Akbağ, Esra Erol ve Hüsnü Avni Danyal sahneye çıkarak halay çekti.