Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
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Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Exxen'de yayınlanan Nasıl Zayıflarım adlı programda sunuculuk yapan ve Seksenler dizisinde rol alan aşçı Türev Uludağ, 5 ayda tam 63 kilo verdi. Uludağ, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "Gerçek bir hayat deneyimiydi" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Nasıl Zayıflarım programında sunuculuk yapan ve aynı zamanda zayıflama sürecini anlatan aşçı Türev Uludağ, hayalindeki kiloya kavuştu. 161 kilodan 98 kiloya kadar düşen Uludağ, son halini de sevenleriyle paylaştı.

63 KİLO VERDİ

Bu zamana kadar birçok programda sunuculuk yapan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Mahmut karakterini canlandıran Türev Uludağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kilolu ve zayıf halini birleştirdi. Değişimiyle şaşkına çeviren Uludağ paylaşımına "İnadı olmayanın muradı olmaz. 161 kg başladığım bu hikayede sona geldik. 5 ayda tam 63 kg verdim ve 98 kiloya düştüm. Gerçek bir hayat deneyimi oldu benim için" notunu ekledi.

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Ünlü isim paylaşımda sunuculuğunu yaptığı Nasıl Zayıflarım ekibine, doktoruna, spor yapmasına yardımcı olan Çağan Atakan Arslan ve Acun Ilıcalı'ya da teşekkür etti.

EN YAKININDAN DESTEK GECİKMEDİ

Birlikte program yaptığı Uludağ'a desteğini eksik etmeyen ve spor yapmasına yardımcı olan eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Uludağ ile pozunu paylaşarak "Bu bir başarı hikayesidir. Ve bilirsiniz ki biz iz bırakan hikayeler yazmayı severiz" dedi.

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

İşte Türev Uludağ'ın değişim serüveni...

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
MERT TEZKURTARAN: harika oyuncu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:53:06. #1.14#
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