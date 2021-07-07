Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
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Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve şimdilerde sadece kızı ile zaman geçiren oyuncu Sinem Kobal, birçok ünlünün aksine yaz aylarında saç rengini açtırmayarak yıllar sonra koyu renge boyattı. Kobal'ın yeni imajı ise Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla ortaya çıktı.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi. Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu. Kobal'ın takipçilerinin yarısı yeni imajını çok beğenirken yarısı da eski saçlarının daha güzel olduğunu ve o imajına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı:

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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