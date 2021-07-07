Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve şimdilerde sadece kızı ile zaman geçiren oyuncu Sinem Kobal, birçok ünlünün aksine yaz aylarında saç rengini açtırmayarak yıllar sonra koyu renge boyattı. Kobal'ın yeni imajı ise Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla ortaya çıktı.