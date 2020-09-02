Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
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Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı

Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Salma Hayek, 54. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla kutladı.

02.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:43

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Salma Hayek, 54. yaşına özel paylaştığı mayolu fotoğrafla büyük beğeni topladı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hayek, sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu, doğum gününe özel siyah mayolu pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına, "Bilin bakalım kim 54 oluyor? Bu arada bu bir TBT değil. Tatil boyunca bir fotoğrafçıya dönüşen Marjo'ya teşekkürler" notunu düştü.

İşte Salma Hayek'in pozları...

Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
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