Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Son günlerde her yaptığı hareket gündem olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun kumsalda verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yasak Elma setinde tanıştığı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.
GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, kumsalda iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaştı. Oyuncunun peş peşe paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Oyuncu içi "Çok güzelsin" ve "Kusursuz bir melek" yorumu yapıldı.