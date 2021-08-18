Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
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Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde her yaptığı hareket gündem olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun kumsalda verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yasak Elma setinde tanıştığı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, kumsalda iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle peş peşe pozlarını paylaştı. Oyuncunun peş peşe paylaştığı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Oyuncu içi "Çok güzelsin" ve "Kusursuz bir melek" yorumu yapıldı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin dikkat çeken pozları...

Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti - Haberler Magazin
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