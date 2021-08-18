Oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Son günlerde her yaptığı hareket gündem olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun kumsalda verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.