Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyon geçirmek için Türkiye'ye geldi

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan 365 Gün'ün başrol oyuncusu Michele Morrone, Türkiye'ye geldi. Göğüs uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan yakışıklı oyuncu, Türkiye'de estetik operasyon yaptıracak.

Yayınladığı döneme damga vuran 365 Gün'ün yakışıklı başrol oyuncusu Michele Morrene, estetik yaptırmak için Türkiye geldi. Boş vakitlerinde İstanbul'u gezen oyuncu, deniz kenarında çektirdiği pozlarını da 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

MEME UCU OPERASYONU GEÇİRECEK

Pozlarıyla her daim adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü. Meme uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan Michele Morrone daha önce de küçültmek istediğini dile getirmişti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA POZLAR VERDİ

İstanbul'a gelişi büyük yankı uyandıran oyuncu, sahil de çektirdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1,7 milyon beğeni alırken Türk hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.