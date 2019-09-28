Oyuncu Levent Kırca 69 yaşında! Levent Kırca kimdir?

28.09.2019 05:00

Levent Kırca, eski eşi Oya Başar ile birlikte yer aldığı Olacak O kadar dizisinde, genellikle canlandırdığı sarhoş karakterlerle zamanın olaylarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı. Oyuncu 2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Levent Kırca hayatı, evlilikleri…

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Zeki Levent Kırca 28 Eylül 1950 tarihinde Ladik, Samsun'da dünyaya geldi.

İlk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncularında çalıştı. Nasreddin Hoca Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı, Sağlık Olsun, Ne Olur Ne Olmaz gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlenen Kırca, 1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya adım attı. Ne Olacak Şimdi ve Mavi Muammer adlı filmlerde boy gösterdi. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sundu. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı ve programda yer aldı. İlk sinema yönetmenlik denemesini ''Son'' adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.

DEVLET SANATÇISI UNVANI GERİ ALINDI

1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülen Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başladı ancak kısa süre sonra dizi bitti.

DSP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Levent Kırca, Mart 2009 Belediye Seçimleri için Demokratik Sol Parti'den Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday oldu. 2011'den itibaren Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2013 yılının Ocak ayında ise Ulusal Kanal genel müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi ve son olarak 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına İşçi Partisi'nden aday oldu.

OYA BAŞAR İLE EVLENDİ

Usta oyuncu, 1975 yılında TRT'de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner ile evlendi ve 1985 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca adında iki oğlu oldu. Haziran 1985 yılında Oya Başar ile evlenen ismin bu evlilikten Umut Kırca ve Ayşe adında 2 çocuğu oldu. 2000 yılında boşanıp, 2001 yılında ikinci kez evlenseler de 2005'de tekrar ayrıldılar.

Levent Kırca, 2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015'te yaşamını yitirdi.