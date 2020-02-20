Oyuncu Hasan Kaçan'dan "Robin Hood" söylemlerine eleştiri

20.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:10

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan oyuncu Hasan Kaçan, dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever bir iş adamının "Robin Hood" olarak lanse edilmesini eleştirdi.



Oyuncu, senarist ve karikatürist Hasan Kaçan, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi. Söyleşide Kaçan kimi zaman gençlere tavsiyelerde bulundu kimi zaman da anlattığı fıkralarla herkesi güldürdü. İlk mesleğinin Beyoğlu'nda sinema önünde oyuncak fare satmak olduğunu belirten ünlü isim, 40 yaşından sonra girdiği sinema dünyasındaki oyunculuk-senaristlik hayatında başından geçenleri anekdotlarla anlattı.



Muhakkak sanatla alakadar olun



Gençlerin muhakkak bir sanatla uğraşmaları gerektiğini belirten Kaçan, "Belediyelerin spora yönelik hizmetleri var. Çocuklar sağlıklı bir fizik için buralarda yüzme, basketbol, voleybol öğreniyor. Fiziği sağlam olması önemli ama sağlıklı bir ruha da sahip olmak lazım. Sağlıklı ruha sahip olmadıktan sonra kendine, ailene, vatanına, milletine ne kadar faydalı olur? Onu düşünmek lazım. O yüzden evlatlarımızı spora yönlendirdiğimiz kadar sanata da yönlendirirsek onların iç dünyalarını da sağlıklı tutma imkanını onlara vermiş oluruz. Sanat dediğin şey ruha nezaket, incelik, letafet ve merhamet katar. Yaradan tarafından bize verilen o güzellikleri canlı tutar. O yüzden muhakkak sanatla alakadar olun" dedi.



"Bir hayırsever birçok yere yardım ediyor adını Robin Hood koymuşlar"



Yurt çapında dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanına "Robin Hood" benzetmesi yapan medyanın yayıncılığına da değinen Kaçan, şunları söyledi: "Bir hayırsever birçok yere yardım ediyor adını Robin Hood koymuşlar. Neden? Bizim hayırseverlikle anılacak olan ismimiz Robin Hood mudur? Tamam, ona da bir şey demiyoruz. Biz yapılmış güzel bir sanat eserini reddetmiyoruz ama sürekli onu da yersek mideyi bozarız. Bizim kendi soframızın tadını, kokusunu, lezzetini ve vitaminini evladımıza vermek zorundayız. Ötekini yemeye alışırsak mideyi bozar. Mideyi bozan ruhu da bozar."



Etkinlik sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, Kaçan'a teşekkür ederek çiçek ve kitap takdim etti - İSTANBUL

Kaynak: İHA