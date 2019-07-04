Oyuncu Haldun Dormen kalça kemiğini kırdı! Haldun Dormen kimdir?

Yer aldığı yapımlarla birçok alanda rekor sahibi 91 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen, kalçasındaki kırık nedeniyle hastanelik oldu. Haldun Dormen nereli? Haldun Dormen hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Babası, Kıbrıslı işadamı Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu paşa kızı Nimet Rüştü Hanım olan Dormen, ailesi ile birlikte İstanbul, Şişli'ye taşındı. İlk kez Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken sahneye çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı.Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı.

DORMEN TİYATROSUNU KURDU

İstanbul'a döndüğünde Sahne'ye girdi ve ''Cinayet Var'' adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bir buçuk yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştıktan sonra Cep Tiyatrosu'nu kurdu. 1957'de ''Papaz Kaçtı'' komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Tiyatro, en parlak dönemini 1957-1972 yılları arasında yaşadı. 1961'de Türkiye'de sahnelenen ilk müzikal olarak bilinen ''Sokak Kızı Irma''yı sahneledi. 1966'da iki film yönetti: Bozuk Düzen - 1966 ve Müşfik Kenter, Bir Gün İçin - 1967. Bozuk Düzen filmi 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''En İyi Film Ödülü''nü, Güzel Bir Gün İçin ile 4. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''En İyi Komedi Filmi Ödülü''nü aldı.

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE TİYATRO KAPANDI

Haldun Dormen'in kurduğu Dormen Tiyatrosu, 1972'de Ses Tiyatrosu'nda ''Ayı Masalı'' adlı oyunla perdelerini açtı. ''Bit Yeniği'', ''Şahane Züğürtler'' gibi oyunlar sahneledi. 1977'de tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. 1977'den sonra televizyonculuk ve radyoculuk yaptı. Milliyet Gazetesi'nde 8 yıl boyunca gazetecilik yaptı. 1980'lerde yeniden tiyatroya döndü ve 1984'te Dormen Tiyatrosu yeniden aktif hale geldi. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve 17 Ağustos depremi sonrasında tiyatro yeniden kapandı.

DEVLET SANATÇISI UNVANI VERİLDİ

Dormen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde dersler verdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından ''Onursal Bilim Doktoru'' olarak ödül almaya hak kazandı. Çeşitli program ve dizilerde yer aldı. 1997'den beri verilmekte olan Afife Jale Ödülleri'nin gerçekleştirilmesine önayak oldu. Haldun Dormen, anılarını "Sürç-ü Lisan Ettikse", "Antrakt", "İkinci Perde" adlı kitaplarında topladı. Bulvar komedisi ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmeni olan oyuncu, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.