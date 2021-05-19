Oyuncu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı
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Oyuncu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törene katılan Keskin'in ailesi ve arkadaşları, 89 yaşında hayatını kaybeden oyuncuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törene katılan Keskin'in ailesi ve arkadaşları, 89 yaşında hayatını kaybeden oyuncuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Törende konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, gençlik yıllarında Keskin'i sahnede izleme fırsatı bulduğunu, daha sonra da derslerine katıldığını anlattı.

Keskin'in çok donanımlı bir insan olduğunu belirten Ergen, "Gerçekten tiyatroya çok evrensel bir bakışı vardı. Bize Almanca prodüksiyonları kasetlerden dinletirdi. Almanca bilmezdik ama an be an yaşadığı oyunlar olurdu. Mimari üzerinden, plastik sanatlar üzerinden o kadar farklı anlatmaya çalışırdı ki tiyatroyu." dedi.

Ergen, Keskin'in, İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği yaptığını hatırlatarak, "Çok değerli bir insanın ardından öğrettiklerini uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.

EN KEYİFLİ ROLÜMÜ OYNADIM

Oyuncunun eşi Suna Keskin de "Ben son 10 yılımı dünyanın en iyi aktörlerinden biriyle en zor rolümü ama en keyifli rolümü oynadım." dedi.

Meslektaşlarının eşi hakkındaki ifadelerinden bazılarını okuyan Keskin, törene katılan herkese teşekkür etti.

"Tiyatro yaşamımızın büyük çınarı, çok sevdiğim bir arkadaşımdı"

Keskin ile sahnede yaşadıkları hatıralarını anlatan oyuncu Göksel Kortay ise "Türk tiyatrosunun en güçlü, en disiplinli, en çalışkan derya-deniz bir hazinesi idi. Hem kültür yaşamımızın hem de tiyatro yaşamımızın büyük çınarı, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu buradan uğurlarken çok üzgünüm." diye konuştu.

Kardeşi Cengiz Keskin de akademiye girdikten sonra sanatın ağabeyine yol gösterdiğine işaret ederek, "Onun aksine ben tamamen bilimsel bir adam olduğum için kafamız bazı konularda uyuşmazdı. O hayalperestti sanatçıya yakışan şekilde, ben de katı mantık sahibi bir fen adamı olduğum için zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Şimdi tabii bu tatlı anılarla başarılarını duydukça iftihar ediyordum." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin 61 yıllık eşi Suna Keskin'i kız kardeşi gibi gördüğünü belirten Keskin, "Ağabeyimi Erol Keskin yapan, arkasındaki güç odur. Son on yılda gösterdiği özveriye hepimiz şahidiz." dedi.

Füsun Erbulak, Uğurkan Atakan, Sudan Bektaş ve Şevket Avşar'ın da söz aldığı törenin ardından Keskin'in naaşı cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Erol Keskin kimdir?

İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin, Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi alarak başladığı oyunculuk serüvenine tiyatro ve sinema oyuncusu, belgesel yapımcısı yönetmen ve senarist olarak devam etti.

Keskin, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti.

Kaynak: Hürriyet

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