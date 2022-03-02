Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi - Haberler

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Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Aslı Bekiroğlu ile ilişkisi ihanet yüzünden bittiği iddia edilen müzisyen Çağrı Telkıvıran ile Yasak Elma dizisinin başrolü Biran Damla Yılmaz aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam bir davete el ele katılarak ilişkilerini ilan etti.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın Maske Kimsin Sen yarışmasında tanıştığı Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan oyuncu, yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti.

EL ELE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam arkadaşlarının doğum günü partine el ele katıldı. İkili, ilişkileriyle ilgili sorulara "Teşekkür ederiz" demekle yetindi.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi

Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi

Yasak Elma'nın başrolü Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran el ele görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Biran Damla Yılmaz, Tansel Öngel, Yasak Elma, Fox, Magazin, Haberler

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