Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı
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Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı

31.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:02

Başarılı oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi, dün meydana gelen 6,6'lık depreme evlerinde yakalandı. Twitter hesabından ailesinin yaşadıklarını anlatan oyuncu, evlerinin cam ve kapılarının patladığını söyledi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir'de meydana gelen deprem; Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

"EVLERİN KAPILARI VE CAMLARI PATLAMIŞ"

Ailesi İzmir'de yaşayan yakışıklı oyuncu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasının yaşadıklarını anlattı. Atan paylaşımında "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allah'ım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı
Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı
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