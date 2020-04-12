Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu - Haberler
Ali Nuri Türkoğlu, Instagram, Türkoğlu, Güncel

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik tarafından düzenlenen kültür- sanat muhabbetleri serisine konuk oldu.

12.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:06
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik tarafından düzenlenen kültür- sanat muhabbetleri serisine konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Önder Gençlik'in Instagram hesabından canlı yayın olarak gerçekleştirilen programın yönetimini, Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül üstlendi.

Cürgül, virüs salgınına karşı evde kalma sürecini, Ramazan ayına benzettiğini ve bu anlamda dünyanın fiziki ve manevi ruhunun değişime uğradığını söyledi.

Yine bu süreci insanların kendine dönme vakti olarak değerlendiren Cürgül, "Bu süreç belki bizim dünyaya olan bakış açımızı değiştirir. Aslında hiçbir şey için çok geç kalınmadı. Hala zamanımız, fırsatımız var. Hem doğaya hem çevremize olan vurdumduymazlığımızın geri dönüşünün olabildiğini, bir şeyler düzeltebileceğimizi ve bunun için hala şansımızın olduğunu gösteren bir durum görüyorum." dedi.

"Bugünlerin birbirimize olan bakışını daha anlamlı kılacağına hiç şüphe yok"

Yaklaşık bir buçuk saat süren "Sanat ve Hayat" başlıklı yayında oyuncu Ali Türkoğlu ise 18 yaşında başladığı oyunculuk hayatını ve "Emanuel Karasu" karakterini canlandırdığı Payitaht Abdülhamid'e ilişkin izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Türkoğlu, yaşanan bu dönemin insanlarda bir dönüşüme sebep olacağına işaret ederek, "Bugünlerin birbirimize olan bakışını daha anlamlı kılacağına hiç şüphe yok. Fakat isyani bir mesele var ki çabuk unutuyoruz. Umarım unutmayız, isyana çok çabuk düşmeyiz." diye konuştu.

Dünyanın bu süreçte bir itikafa girdiği yorumunda bulunan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu dönemden sanat ve zanaat ehlinin çıkartacağı şeyleri çok merak ediyorum. Bizden neşet edecek şeyleri çok merak ediyorum. Çünkü sanatçının titreşimi, frekansı, bu toplu seanstan etkilenen sanatçının durduğu yer değerlendirmesi şiirlerden öykülere her şeye sirayet eden bir ruh hali ile yansıyacak. Yani bu titreşim yansıyacak bütün anlayışımıza. Tartımız, ölçeklerimiz değişecek. Minimalize olacak belki salonlarımız. Filmlerimizin sürelerini de etkileyecek. Bunun gibi bir sürü şey sayabiliriz. 'Artık insan odaklı yapmadığımız, hassasiyet göstermediğimiz şeylerle bir barışalım. Daha dikkatli olalım' diyeceğiz."

Ali Nur Türkoğlu, bu dönemden sanatçıların umutlu şeyler ortaya çıkarmasının gerektiğini dile getirerek, "Semih Kaplanoğlu hocanın dediği gibi, 'şimdi sanatçıların ütopya üretme zamanıdır. Distopyayı bir kenara bırakalım.' Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Buradan insanları umutsuzluğa, karanlığa sürükleyen şeyler yerine buradan ütopik şeyler çıkarmamız lazım. Bize düşen vazife bu. Senaristlerimize, oyuncularımıza, tiyatroculara, sinema yönetimlerine bu vazife düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Sumudica'dan koronavirüs itirafı: Bana Çinliler bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs itirafı: Bana Çinliler bulaştırdı
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ronaldinho Lionel Messi Rüştü Reçber Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Zonguldak Gaziantep Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:18:26. #1.15#
title