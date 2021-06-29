Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
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Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Armutalan Mahallesi Siteler Camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Demirel'in eşi Melek, çocukları Sara ve Sun Demirel taziyeleri kabul etti.

Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, sanatçının yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Ali Zağlı da katıldı.

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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