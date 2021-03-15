Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

Başarılı oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, görsel sanatlar alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Esra Gülmen ile evlendi. Çiftin giydiği gelinlik ve damatlık ise ilginç tasarımlarıyla nikah töreninin önüne geçti.

Vatanım Sensin ve Es-Es gibi yapımlardaki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Ahmet Rıfat Şungar, Büyükada'da dünya evine girdi.

GELİNLİK VE DAMATLIKLARI ÇOK KONUŞULDU

İstanbul Büyükada'da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştı. Çiftin paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı. İkiliye tebrik yorumlarının yanı sıra birçok da eleştiri yorumu da geldi. Esra Gülmen'in tasarım olan gelinliğinin göğüs kısmındaki detaylar yorgana benzetilirken Şungar'ın da güneşi andıran bir deseni olan gömleği görenleri şaşkına çevirdi.

Arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen çift, düğün pastası yerine de midye yemeği tercih etti. Nikah gününe ait fotoğrafları Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Ahmet Rıfat Şungar, paylaşımına "1+=1" notunu ekledi.

İşte çiftin nikah törenlerinden kareler...