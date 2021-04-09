Oyun Telefonu Lenovo Legion 2 Pro Dayanıklılık Testinden Kaldı

Lenovo, yeni oyun akıllı telefonu Legion 2 Pro'yu piyasa sürdü. Cihaz kullanıcılarına geniş bir ekran, ultra hızlı şarj ve güçlü soğutma sunuyor. Ancak cihaz, ünlü bir YouTuber'ın yaptığı dayanıklılık testinde sınıfta kaldı.

Lenovo firması, yeni oyun akıllı telefonu Lenovo Legion 2 Pro'yu piyasaya sürdü. Levono, Legion 2 Pro'da sağladığı üst düzey özelliklerin yanında, ayrıca oyun akıllı telefonunda ısınmanın önüne geçmek için mini soğutma fan sistemi kullandığını açıkladı.

Ancak bu mini soğutma fanı, cihazın normal akıllı telefonlara göre daha kalın yapıda olmasına neden oldu. Ülkemizde satışı olmayacak akıllı telefonun, resmi lansmanından hemen sonra ilk test videosu JerryRigEverything adlı YouTube kanalında yayınlandı. Zack Nelson adlı ünlü YouTuber'ın yayınladığı video'da, Lenovo Legion 2 Pro adlı cihazı birçok alanda test ediyor ve cihazın sınırlarını zorluyor.

Lenovo Legion 2 Pro Oyun Akıllı Telefon Dayanıklılık Testinde Geçemedi

Zack Nelson adlı YouTuber, cihazı farklı alanlarda test etmeye çalışıyor. Kamera ve soğutma sistmeni zorluyor. Daha sonrasında çakmak yardımıyla cihazı yakıp ekran ve gövde dayanıklığını ölçüyor.

Ancak videoda en dikkat çeken deneme, Lenovo Legion 2 Pro adlı oyun akıllı telefonu her iki yana bükerek, soğutma sisteminin olduğu bölgeden ikiye bölünmesidir. Zack Nelson, cihazın gövde dayanıklığı konusunda sınıfta kaldığı bildiriyor. Video, akıllı telefonun daha iyi sağlamlık sağlayacak metal bir çerçeveye sahip olmadığını gösteriyor.

Lenovo Legion 2 Pro, Oyun Akıllı Telefonun Özellikleri:

Lenovo Legion 2 Pro adlı oyun akıllı telefonu 6.92 inçlik büyük bir ekran ile birlikte geliyor. Cihaz ekran yenileme hızı olarak, 144GHz kullanacağı bildirildi. Lenovo, "simetrik çerçeve sayesinde, sektördeki en yüksek yenileme hızı ve en düşük gecikme süresine" sahip olan Samsung AMOLED panel kullanacak.

Ekran çözünürlüğünün 2460 × 1080 piksel olduğu bildirildi. Lenovo Legion 2 Pro adlı oyun akıllı telefonu, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanacak.

Lenovo Legion Pro 2 adlı oyun akıllı telefonu, 12 GB RAM ve 16 GB RAM seçeneğine sahip olacak. Cihaz ayrıca; 12 GB/ 256 GB/ 512 GB kapasiteye sahip dahili depolama imkanına sahip olacak. Legion 2 Pro, Android 11 işletim sistemini çalıştıracak ve ön kamerası 44 MP olacak. Lenovo Legion Pro 2 selefi gibi yandan geri çekilebilir Selfie kameraya sahip olacak. Cihazın arka ana kamerası 64 MP olacak ve 16 MP'lik ultra geniş açılı bir kamera yer alacak.

Akıllı telefonun özellikleri arasında Çift Turbo Fan ve 110 Watt gücünde hızlı şarj bulunuyor.

Kaynak: Tekmoloji