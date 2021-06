Oyun sektöründen ilk girişim kitle fonlaması ile yatırım turuna çıktı

Türkiye'de Paya Dayalı Kitle Fonlamasını hayata geçiren ilk platform fonbulucu.com, oyun sektöründen ilk girişim kampanyasını da duyurdu. Platformun üçüncü kampanyasının "Yeni Oyun Tutkusunun Bir Parçası Olun" sloganı ile fonlamaya sunulan Fernvaille olduğu açıklandı.

Benzersiz kurgusu ve hikayesi ile oyun dünyasının popülerlerinden Battle Royale türündeki oyun Fernvaille, kaza sonucu yaşanan nükleer bir patlama nedeniyle dünya atmosferine öldürücü sızıntıların yayıldığı ve bu sızıntıların rüzgâr sirkülasyonu ile oyun adası etrafında dolaştığı paralel evrende geçiyor. Fernvaille, 430 bin TL fonlama hedefiyle 1 Ağustos 2021 tarihine kadar fonbulucu.com INVEST platformunda yatırım turunda kalacak.

Next in Game tarafından hazırlanan "Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri" raporuna göre karantina döneminde olumsuz etkilenen birçok sektörün aksine e-spor ve oyun dünyasına gittikçe artan bir ilgi oluştu. Salgına karşı alınan karantina önlemleri insanları evde kalmaya zorlarken, vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlara yönelik talep artış gösterdi. Mart 2020 tarihinden itibaren video oyunlarına harcanan rakam bir önceki seneye göre yüzde 60 arttı ve söz konusu talep artışı sektördeki yeni girişimlere de can suyu oldu.

Türkiye'de Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemini hayata geçiren ilk platform fonbulucu.com, oyun dünyasındaki bu devasa gelişimin paralelinde Türk oyun girişimcilerine destek vermek üzereyeni kampanyasını bu sektörden seçti. Platformun üçüncü kampanyasının dünyanın en çok oynanan oyunlarından Battle Royale türündeki Fernvaille olduğu açıklandı. "Yeni Oyun Tutkusunun Bir Parçası Olun" sloganıyla 1 Ağustos 2021 tarihine kadar fonbulucu.com INVEST platformunda yatırım turunda kalacak olan Fernvaille için ek fonlama ile birlikte 516 bin TL fonlama hedefleniyor. Yatırımcılar, kampanya süresince Paya Dayalı Kitle Fonlaması kapsamında arz edilen paylardan satın alarak şirkete ortak olabilecekler.

İLK PROMOSYONLU YATIRIM TURU "FERNVAILLE"

İlginç ve yeni olan bir diğer durumda yatırımcılara verilecek promosyon. Girişim şirketine en az 2.000 TL yatırım yapanlara şirket el işi göz nuru yapılan oyun karakterlerinden figürler hediye ediyor.

FERNVAILLE'DE SONA KALAN KAZANIYOR!

Türkiye'den globale katma değeri ve kullanıcı sadakati yüksek bir oyun markası çıkarmak için geliştirilen Fernvaille, kaza sonucu yaşanan nükleer bir patlama sonucu dünya atmosferine çok öldürücü nükleer sızıntıların yayıldığı ve bu sızıntıların rüzgâr sirkülasyonu aracılığı ile oyun adası etrafında dolaştığı paralel evrende geçiyor. Oyuncular tarihteki ikonik karakterlerle nükleer sızıntıya yakalanmadan nükleer sızıntıdan korunmak için inşa edilmiş dev bir cam kapsülün içerisine yerleştirilmiş şehirdeki rokete binerek ve diğer oyuncular ile ölüm kalım savaşına girerek adadan kurtulmak için mücadele ediyorlar.

Maksimum 200 oyuncunun 10 km² alana sahip bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları oyuna tek başına, 2 - 4 kişilik takımlar halinde veya 2 - 4 kişilik takımlara karşı tek başına girilebiliyor. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştiriliyor. Her durumda oyuncular, oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışıyorlar.

"FERNVAILLE'NİN DÜNYA OYUN SEKTÖRÜNDE SES GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

"Üçüncü kampanyamız olan Fernvaille Oyun Girişimi'ni yatırımcılara sunmamızın önem bir nedeni var. Oyun sektöründe girişimcilerimiz global anlamda çok güçlü ve yetenekliler. Ülkemizden çok iyi ve başarılı oyunların çıktığını görüyoruz. Ancak diğer girişimlerde olduğu gibi oyun girişimlerinde de finansmana erişim sorunu yaşanıyor ve bu sorunu çözen önemli bir aracı Fernvaille kampanyası ile tüm oyun girişimcilerine ve yatırımcılara tanıtmak istiyoruz" diyen fonbulucu.com Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, "İlk ve ikinci girişimimiz fonlama kampanyasında büyük başarılara imza attı. Şu ana kadar işlemlere başlayalı henüz bir ay olmamışken 2.500 kayıtlı yatırımcıya 1.000.000 TL civarında işlem hacmine ulaştık. Yatırımcılarımız sisteme güveniyor, inanıyor ve ülkemizin gelişmesi için, üretim ve istihdam için elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Fernvaille Oyun Girişimi yatırım turuna çıkar çıkmaz istediği fonun neredeyse yarısını 165 kurumsal ve bireysel yatırımcıdan ilk hafta topladı. İlgi artarak devam ediyor. Herkesi gücü ölçüsünde yatırım yapmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler