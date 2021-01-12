Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik hayatı ve biyografisi...
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Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik hayatı ve biyografisi...

12.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:27
Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik hayatı ve biyografisi...

Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Öykü Çelik Survivor 2021 ünlüler takımının dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik hayatı ve biyografisi... İşte merak edilen soruların yanıtları...

Öykü Çelik kimdir? Soruları Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda yer almasının ardından merak konusu oldu. Son olarak Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik bu kez Survivor adasında mücadele edecek. İşte Survivor Öykü Çelik hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür. Öykü Çelik Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik hayatı ve biyografisi...

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

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