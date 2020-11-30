Ovit tüneli nedir? Ovit tüneli nerededir? Kaç kilometredir? Dünyanın en uzun tüneli midir?

Ovit Tüneli, Osmanlı arşivi kayıtlarına göre 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer alan bir projedir. Ovit tüneli nerededir? Kaç kilometredir? Dünyanın en uzun tüneli midir?

Ovit Tüneli açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakanın katılımıyla gerçekleşti. Ovit Tüneli,uzunluğu ve kaç metre olduğu ile araştırılmaya başlandı. Peki, 2 bin 600 rakımlı dağın içerisine inşa edilen Ovit Tüneli kaç metre uzunluğundadır? Ovit tüneli nerededir? Kaç kilometredir? Dünyanın en uzun tüneli midir? İşte detaylar haberimizde...

OVİT TÜNELİ NEREDE?

Bu proje ile, kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İkizdere-İspir arasındaki 2600 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin yılın tamamında trafiğe açık olması hedeflenmektedir.

Rize'de çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan yolda ulaşımın sağlanması için dün tek tüpü ilk kez kullanıma açılan Ovit Tüneli, şimdiden sürücülere umut oldu.

Rize-Erzurum karayolu İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda kar yağışı ve tipi iki gündür etkisini sürdürüyor.

Ovit Tüneli Rize ve Erzurum arasındadır. Ovit Tüneli'nin uzunluğu 14,346 kilometredir. Ovit Tüneli Türkiye'nin en uzun, Dünyanın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oluyor.

DÜNYANIN EN UZUN 2. 'ÇİFT TÜPLÜ' TÜNELİ

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!

Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer almış, yapımı yıllarca gündemden düşmemişti. Ovit Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde eski Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni gerçekleştirildi. Tünel 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi'nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.