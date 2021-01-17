Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Munzur ve Mercan dağları arasındaki 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede iki gündür aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreye kadar ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede, besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için zorlu mesai yapıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Yöre sakinlerinden İhsan Güçlü, AA muhabirine, kar yağışının Ovacık için bereket olduğunu söyledi.

İlçede iki gündür kar yağışının devam ettiğini belirten Güçlü, "Burada daha bir süre kar yağacak. Eğer böyle yağarsa kar kalınlığı iki ya da üç metreye ulaşır. Aslında karın Ovacık'ta yağması iyi bir şey. Şu sıralar biraz yollar kapalı kalıyor ama yapılacak bir şey yok. Kar yağmayınca bu ilçede hiçbir şey olmuyor ve burayı kar besliyor." dedi.

Vatandaşlardan Kenan Sarıgül ise ilçede yaklaşık 5 ay kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.

Sarıgül, bu yıl ilçeye karın beklenenden daha geç yağdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karın kalınlığı aşağı yukarı 1 metreyi buldu. Tabi kış şartları bizi zorluyor. Ama yapacakta bir şey yok, hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız. Sürekli kar yağıyor ve evimiz toprak damlı olduğu için her an çökme tehlikesi olabiliyor. Bu nedenle karın kalınlığına göre damı temizlemek zorundayız."

Taksici Ayhan Memişoğlu da yoğun kar yağışı nedeniyle köyler ve ilçe merkezi arasında ulaşımın güçlükle sağlandığını ve karla mücadele ekiplerinin yollarda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren