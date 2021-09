BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler'Ottoman America' Belgeseli İzleyiciyle Buluşuyor ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeler uluslararası kamuoyuna sunuluyor. Bay Atlantic University, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen "Ottoman America" isimli belgesel film, ABD'de bu ay içinde gerçekleştirilecek gösterimlerde izleyicinin beğenisine sunulacak.

ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna nesnel bir biçimde anlatmayı amaçlayan belgesel film, her biri 35 dakika olan 3 bölümüyle kişisel öykülerin kaybolan Osmanlı'nın Amerika'sına ışık tutacak.

Çekimleri Massachusetts, Lowell, Lynn, Peabody, Lawrence, Boston, New York, Ellis Island, New Jersey Paterson, Wall Street, Michigan (Detroit), Virginia, Richmond ve Washington D. C. gibi yerlerde gerçekleştirilen belgesel film, ABD'deki Osmanlı göçmenlerinin unutulmuş dünyasını yeniden hatırlatacak.

Ayrıca genel bir anlatımın yanı sıra konunun uzmanları ile sahada yapılan aktüel çekimlerle izleyicilerin bu kayıp zamanın yeniden keşfedilmesi sırasında hem bilgilendirilmesi hem de kişisel hikayelerin parçası olması sağlanacak.

Anadolu'nun tanıtılması sağlanacak ABD'ye 1900'lerin başında gelen Türk göçmenlerin hem ABD hem de Türkiye'ye katkılarını ortaya koymak, Türklere ortak bir platform sağlamak, Türklerin ülkeye katkılarını gün yüzüne çıkmasını sağlamak filmin hedefleri arasında yer alıyor.

Bay Atlantic University, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen belgesel ayrıca Türk asıllı iş insanları ve politikacıların eline güçlü bir tarihsel veri tabanı sunmayı, Anadolu'nun tanıtılmasını sağlayarak turizme katkıda bulunmayı, ABD'ye göç edenler hakkındaki yanlış algıları olumlu yönde değiştirerek ülkedeki göçmen tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirmeyi ve 100 yıldan daha uzun süredir ABD'de bulunan Türk toplumu üyelerinin, bu ülkeye olan aidiyetlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Göçmenlerin Amerika'ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan belgesel, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikayelerini anlatıyor.

Osmanlı Hükümeti tarafından 1910'da Washington Büyükelçiliği'ne ataşe olarak atanan, 6 dil bilen ve Dünya Ticaret Merkezi'nin gelecekte bulunacağı bölgeye bir cami inşa ettiren İmam Mehmed Ali Efendi de hikayesi anlatılan isimlerin arasında yer alıyor.

