OTOSTOPLA TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN AMERİKALI VE TÜRK ÇİFT, VAN'A HAYRAN KALDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, çalıştığı devlet kurumundan istifa ederek çevre ve doğaya dikkat çekmek için, otostop yaparak Amerikalı nişanlısı Chelsea Bridges(35) ile birlikte Türkiye turuna çıkan Cihan Yavuz'un (39), 35'inci durağı Van oldu. Çift, gezdikleri illerde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki insanların çok mert ve misafirperver olduğunu dile anlattı.

Çevre bilincini aşılamak için İstanbul'da çalıştığı kurumda işini bırakan Cihan Yavuz, seyahat için 3 yıl önce gittiği ABD'de Chelsea Bridges ile tanıştı. Birbirlerine gönlünü kaptıran çift, daha sonra nişanlandı. Bir çok il gezen nişanlı çift, Avrupa ülkelerini de dolaşmayı hedefliyor. Yavuz ve Bridges çifti, Van Gölü üzerinde tekne turu yapıp, Akdamar Adasını gezdi. Gezdikleri bölgelerin doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini ve tanıştıkları insanların görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan çiftin, en büyük hayalleri, otopstop ile yaptıkları gezilerini bir kitaba dönüştürmek.Yöreye ait puşi takarken esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Çift, gezdikleri illerde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki insanların çok mert ve misafirperver olduğunu dile anlattı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İNSANI ÇOK MERT VE MİSAFİRPERVER

Türkiye turundan sonra Avrupa ülkelerini gezmeyi hedeflediklerini söyleyen Cihan Yavuz, gezdikleri illerde insanların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çevre bilincini aşılamak için 'Geleceğe Söz Ver' projesi ile il il gezdikmerini ve çevre ile ilgili vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Yavuz, Van, gerçekten Doğu Anadolu Bölgesinin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şu ana kadar bir çok il gezdik, ama Van çok farklı bir yer. Doğu ve Güneydoğu insanları gerçekten misafirperverler, yardımseverler. Herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Nişanlım Chelsea de kendi ülkeleri ABD'de daha önce böyle bir paylaşım ve yardımlaşma görmediğin bana anlattı. Ben devlet memuruydum. İşimden istifa ettim.Tabiki bunun farklı sebepleri var. 'Geleceğe söz ver' projesi geliştirdim. Bu proje adı altında otopstop yaparak yolculuğumuza başladık. Türkiye'de İstanbul'da yola çıktık, şimdi Vandayız.Şu ana kadar 35 ili gezdik. Yolculuğumuz tamamen sırt çantasıyla otopstop yapıp, zaman zaman da yayan yürüyerek oldu. Bu şekilde dünyanın bir çok ülkesini de gezmeye çalışacağız. Bu yolculuğu yapma sebebimiz, insanlara doğa ile akakalı bilgiler vermek, çevre bilincini aşılamak. Çünkü son yıllarda doğanın yaşam şekli tamamen değişti.' İnsanlar betonla iç içe oldukları için, hayvanlar ise şehirlerde yiyecek bulamadıkları için acı çekiyorlar. Bir farkındalık oluşturmak ve özellikle çocukları bu konuda bilgilendirmek için yollara çıktık.Şimdiye kadar yaklaşık 400 kişiye doğayı ve çevreyi anlattık ve onlardan bir söz aldık. Artık çevremi kirletmeyeceğim, hayvanlara zarar vermeyeceğiz' konularında söz aldık. Van'dan sonraki durağımız Artvin olacak. Arvin'den sonra da Gürcüstan, Azerbaycan ve Asya'ya gideceğiz. Sonrasında da ABD'ye gideceğiz. Buradan sonra da dünyanın diğer ülkelerini gezmeye çalışacağız.dedi.

VAN GÖLÜ'NE HAYRAN KALDIM

Nişanlısı Yavuz'a eşlik eden Amerikalı Chelsea Bridges ise, çıktıkları Türkiye turunda Van'a geldiklerini ve insanların yoğun ilgisiyle karşıaştıklarını söyledi. Bridges,Türkiye'deki Doğu ve Güneydoğu insanı çok mert ve misafirperver. Bizi çok iyi karşılıyorlar. Özellikle Van'ın doğasına ve gölüne hayran kaldım.diye konuştu.