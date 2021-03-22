Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
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Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti

22.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:33

- Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti Çorum'da belediye çalışanı otoparkta bulduğu 7 bin 185 TL'yi sahibine teslim etti.

- Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti

ÇORUM - Çorum'da belediye çalışanı otoparkta bulduğu 7 bin 185 TL'yi sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, okuldan aldığı çocuğunu evine götürmek için otoparka giden Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görevli Mesut Ormancı, aracına bineceği sırada yerde bir miktar para gördü. Parayı alan Ormancı, belediyeye giderek parayı Zabıta Müdürü Burhan Şahin'e teslim etti. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan zabıta ekipleri anons yaptı. Belediye anonsunu duyarak belediyeye giden esnaf Rumi Can Düzgünçınar bir süre sonra belediyeye gelerek paranın kendisine ait olduğunu söyledi. Belediye çalışanı tarafından bulunan para Düzgünçınar'a imza karşılığı teslim edildi.

Bir vatandaş tarafından sokakta düşürülen paranın belediyede görevli memur tarafından bulunduğunu hatırlatan Belediye Zabıta Müdürü Burhan Şahin, "Belediye çalışanımız parayı bize teslim ettikten sonra kayıt altına aldık. Bir süre sonra parayı kaybeden vatandaşımız belediyeye geldi. Paranın miktarını söyledikten sonra kendisine teslim ettik. Parayı bulan Mesut beye hem vatandaşımız, hem belediyemiz hem de zabıtamız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Otoparkta parayı bulan belediye çalışanı Mesut Ormancı ise, "Öğlen vakti çocuğumu okuldan alıp eve götürmek için belediyeden ayrıldım. Belediyemize ait otoparkta lastikli halde yerde bir para olduğunu gördüm. İlk önce parayı almaya tereddüt ettim 'acaba yanlış anlaşılır mı?' diye. Sonrasında parayı alarak nöbetçi zabıtaya teslim ettim. Ben üzerime düşen vatandaşlık görevimi yaptık. Vicdanen rahatım" ifadelerini kullandı.

Parayı bulan belediye çalışanına teşekkür eden Rumi Can Düzgünçınar ise, "Arabamı otoparka bıraktım. Çarşıda işlerimi halletmeye çıktım. Elimi cebime attığımda paramın eksik olduğunu fark ettim. Daha önce uğradığım yerlere baktım. Zabıtaya geliyordum. Tam anlamadım. Geldim parayı teslim ettiler. Bilgilerimi teyit ettiler. Bu zamanda Mesut bey gibi insanların az olduğuna inanıyorum. Bu davranışının herkese örnek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti
Otoparkta bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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