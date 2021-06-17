Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı

Antalya'da otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yapılan sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan sitede oturan annesinin yanına ziyarete gelen Halil İbrahim D., aynı sitede oturan inşaat firması sahibi Erkan Şahin ile otopark yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Halil İbrahim D., yanında taşıdığı bıçakla Erkan Şahin'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Erkan Şahin'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahin'in hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şahin'i bıçaklayarak kaçan şahıs, olay sonrası Hurma Mahallesi'nde bulunan baba evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın, yapılan sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı