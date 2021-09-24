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Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı Yaşlı adam, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te, motosikleti seyir halinde olan yaşlı adama arkadan gelen bir otomobil çarptı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı

Yaşlı adam, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, motosikleti seyir halinde olan yaşlı adama arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştükten sonra ağır yaralanan yaşlı adam, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan üniversite yönüne seyir halinde olan 73 yaşındaki Mehmet Dağdelen'in kullandığı motosiklete arkadan gelen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralanan Mehmet Dağdelen, olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca yaşam savaşı veren talihsiz adam, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Dağdelen'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilin arkadan çarptığı motosikletli yaşlı adam kurtarılamadı - Haberler
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