Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2)

3 GÜN ÖNCE 'HAYAT YAŞAMAYA DEĞER' YAZMIŞ

Kozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Barış'ın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, 'Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı' yazdığı görüldü.



Kaynak: DHA