Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2)
3 GÜN ÖNCE 'HAYAT YAŞAMAYA DEĞER' YAZMIŞKozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
3 GÜN ÖNCE 'HAYAT YAŞAMAYA DEĞER' YAZMIŞ
Kozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Barış'ın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, 'Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı' yazdığı görüldü.
Kaynak: DHA
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