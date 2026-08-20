Waymo'nun Yeni Nesil Robotaksisi Ojai, Los Angeles, Phoenix ve San Francisco'da Hizmette

Waymo, yeni nesil robotaksisi Ojai'yi Los Angeles, Phoenix ve San Francisco'da tüm kullanıcıların hizmetine açtı. Alphabet şirketi için önemli bir dönüm noktası olan bu adım, daha ucuz üretilip işletilebilen araçlarla filoyu genişletme hedefinin parçası.

Şu anda bu şehirlerdeki müşteriler, yolculuk çağırdıklarında Ojai ile eşleştirilebilecek. Filoda yeterince Ojai olduğunda, sürücüler yeni araç ile eski Jaguar I-Pace robotaksi arasında seçim yapabilecek. Waymo'nun ticari filosunda bugün yaklaşık 300 Ojai bulunuyor. Şirket, Ojai'yi bu yıl Denver, Las Vegas ve San Diego'da da başlatmayı planladığını duyurdu.

Yıllardır robotaksi filosunda Jaguar I-Pace'i kullanan Waymo, 11 ABD şehrinde hizmet veriyor. Beyaz, sensörlü hatchback, San Francisco gibi pazarlarda yaygınlaşmış olsa da, şirketin kitlesel ölçek ve karlılık hedefinde geçici bir çözüm olarak görülüyordu. Ojai ise bu hedefi gerçekleştirmek için tasarlandı. Altıncı nesil otonom sürüş sistemiyle donatılan araç, modüler yapısı sayesinde birden fazla araç tipiyle uyumlu çalışıyor. Ayrıca yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve Google'ın Gemini yapay zekası, yolculara araç içi asistan olarak eşlik ediyor.

Teknolojinin ötesinde Ojai, Çinli Geely Holding'in markası Zeekr tarafından üretilen bir minivan. Waymo, 2021'de Zeekr ile ortaklık kurmuş ve aracın prototipini uzun süre test etmişti. Zeekr'nin SEA-M platformu üzerine inşa edilen Ojai, hem yolcular için çekici ve erişilebilir hem de üretimi ve bakımı ucuz ve sürekli kullanıma dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. Ancak ithal araçlara uygulanan gümrük vergileri maliyetleri artırıyor. Çin'de üretilen araçlar, ABD'ye girişte yüksek vergilere tabi. Zeekr araçları, Çin bağlantılı otomobil teknolojisi olmadan gönderiliyor ve ABD'ye ulaştıktan sonra Waymo'nun Arizona fabrikasında otonom sürüş sistemiyle donatılıyor.

New York merkezli araştırma firması MoffettNathanson, Waymo'nun 2026 sonuna kadar 5.000 Ojai aracını ABD'ye getirmesinin beklendiğini söylüyor. Bu, mevcut Jaguar filosunun iki katından fazla. Sadece Temmuz ayında 725 Ojai aracı ülkeye giriş yaptı ve bu da Waymo'nun genişleme çabalarının boyutunu gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi